Bundeschampionat 2022: Macadamja auf dem Weg zum Titel der vierjährigen Stuten und Wallache

Ein Pferd stach klar heraus in der Qualifikation der vierjährigen Stuten und Wallache beim Reitpferde-Bundeschampionat 2022. Und das nicht nur wegen seiner Größe.

Morricone-San Amour-Fürst Heinrich-De Niro – spannende Mischung, spannendes Pferd, das Heinrich Gießelmann da mit Simone Kaiser im Sattel zum Bundeschampionat geschickt hat. Qualifiziert hatte die langbeinige Rappstute sich beim Hannoveraner Championat in Verden, wo sie sich allerdings mit der Bronzemedaille hinter So Dynamic und Special Design hatte zufrieden geben müssen. Die waren in Warendorf auch am Start, landeten allerdings auf Platz 17 (So Dynamic mit 7,7) und 20 (Special Design mit 7,6). Macadamja hingegen lief heute in Warendorf zu großer Form auf, wurde im Trab mit 9,0, in Galopp und Schritt mit 8,5 und in Ausbildungsstand und Gebäude ebenfalls mit 9,0 bewertet. Ergab unter dem Strich eine 8,8.

Platz zwei ging ebenfalls an eine Hannoveraner Stute, eine deren Vater auf demselben Viereck vor sechs Jahren die Schärpe trug: Donnamita v. Don Martillo-Dimaggio-Calypso II-Domspatz, gezogen und im Besitz von Nicole und Friedrich Sievers, vorgestellt von Tessa Frank. Auch bei ihr gab es eine 9 für Trab und Ausbildung. Galopp und Gebäude wurden mit 8,5, der Schritt mit 8,0 bewertet. Endnote 8,6.

Auf Rang drei ein weiteres Pferd, dessen nahe Verwandtschaft auf demselben Viereck bereits siegreich war: die Westfalen-Stute Sézane aus der Zucht von Bernhard Ilting-Reuke, im Besitz von Katharina Nolte und vorgestellt von Sina Aringer. Sézane ist eine Tochter des Secret (noch ein Bundeschampion) und über die Franziskus-Tochter Fürstin Magic eine Enkelin von Señorita Meyer v. Sir Donnerhall-Weltmeyer. Diese Stute stellte einst unter anderem den Oldenburger Sattelkörungssieger und Bundeschampion Fynch Hatton vom Franziskus-Sohn Formel Eins sowie den bis S** siegreichen Fürst Magic v. Fürstenball. Sézane war bei der Westfalen-Woche Dritte gewesen.

Die Siegerin in Westfalen, For Joy, und die Zweitplatzierte, Fantastica, waren heute ebenfalls am Start. For Joy v. For Dance-Detroit und ihre Züchterin, Besitzerin und Reiterin Andrea Krehenwinkel wurden Achte (8,0), Fantastica v. Franziskus-Rock Forever (Z.: Johannes Naber, B.: Marleen Bergmann) mit Jana Marie Thamm Zehnte (8,0).

Bestes Deutsches Sportpferd war Del Ray v. Don Royal-Quatergold aus der Zucht und im Besitz von Siegerhengstmacher Dr. Frank Klakow. Mit Mareike Mimberg im Sattel war er bereits beim DSP-Championat in Darmstadt Zweiter gewesen. Heute wurde es Rang vier mit Endnote 8,4.

Bester Oldenburger Vertreter war die Fürst Romancier-Don Larino-Tochter Fleur Belle Tyme, Landeschampionesse in Oldenburg. Der Namenszusatz „Tyme“ verrät es schon, die Stute aus der Zucht von Beate Wedermann gehört der kanadischen Dressurreiterin Evi Strasser. Vorgestellt wurde sie in Warendorf allerdings von Anna Mitter und zwar für eine 8,3, Rang fünf.