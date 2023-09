Bundeschampionat 2023: Eivissa mit dem „großen Herz“ unschlagbar bei den vierjährigen Stuten und Wallachen

Wie zu erwarten war, deklassierte die Vorjahresbundeschampionesse Eivissa die Konkurrenz im Finale der vierjährigen Stuten und Wallache auf dem Reitpferde geradezu.

Mit einer Endnote von 9,5 wiederholte die westfälische Escamillo-Wolkentanz I-Tochter Eivissa ihren Vorjahreserfolg auf dem Bundeschampionat, im Sattel nach wie Jessica Lynn Thomas. Und wie 2022 war die von Katharina Hadeler gezogene Stute auch dieses Jahr wieder eine Klasse für sich mit ihrer Souveränität und Erhabenheit. „Das sehen auch wir nicht alle Tage. Auch nicht hier beim Bundeschampionat“, läutete Richter Dr. Carsten Munk die Kommentierung der Galoppnote ein: „sensationell, 10,0“. Die gleiche Note gab es im Trab (Munk: „Was soll man da noch mehr zu sagen?“), dazu 8,5 im Schritt und 9,0 für Typ und Qualität des Körperbaus.

Auch die altersgemäße Erfüllung der Skala der Ausbildung war den Richtern die Höchstnote wert. Das war großzügig angesichts dessen, dass die Stute recht stark in der Anlehnung war und sich eher aufs Gebiss legte, als sich davon abzustoßen. Auch war das Maul trocken. Ausschlaggebend war wohl die Beurteilung von Fremdreiterin Carina Scholz, die es tatsächlich innerhalb weniger Minuten schaffte, die Stute zu lösen, nicht nur vom Gebiss, sondern insgesamt. Da offenbarte Eivissa erst richtig, was alles noch in ihr steckt.

Was Eivissa so besonders macht, kann die gebürtige Schwedin Jessica Lynn Thomas wie aus der Pistole geschossen beantworten: „Ihr Herz. Also, ich weiß, dass sie von der Bewegung überragend ist, aber alle Pferde brauchen irgendwas. Und die können gute Bewegungen haben, aber die sind nicht nervenstark oder irgendwas, aber sie hat ein Herz – das habe ich selten. Ich habe ein paar Pferde, die das gehabt haben, aber das – und ich hatte Glück damit, sehr gute Pferde zu haben – aber das ist sehr, sehr selten. Sie hat überragende Bewegungen, aber nur die Bewegung reicht nicht. Sie hat einfach alles.“

Dass Eivissa ein Herz für Menschen hat, kann nicht verwundern. Ihre Züchterin Katharina Hadeler – die aus dem gleichen Stamm übrigens auch den ehemaligen sechsjährigen Bundeschampion und Louisdor-Preis Finalisten Revenant gezogen hat – hat Eivissa mit der Flasche groß gezogen. Besitzerin ist Bernadette Brune.

Silber für Luxusliebe II

Stellt man sich eine elegante, edel aufgemachte Trakehner Stute vor – die schwarzbraune Luxusliebe II ist der Prototyp. Leichtfüßig und in natürlicher Balance federte die Tochter des Freiherr von Stein aus einer Singolo-Mutter (Z. u. B.: Dr. Andreas Wezel) unter Wiebke Hartmann-Stommel über das Warendorfer Reitpferdeviereck. Allerdings wünschte man sich etwas mehr Energie und Geschlossenheit im Abfußen in den schwunghaften Gangarten. 8,5 gab es im Trab, 8,0 im Galopp, 9,0 für Schritt, Ausbildung und Typ und Qualität des Körperbaus. Unter Carina Scholz entwickelte die Stute sich noch einmal – wie auch die anderen Pferde, die die ehemalige Kaderreiterin aus der Nachbarschaft heute „anfühlen“ durfte. Sie tat genau das, stellte sich auf jedes Pferd ein, ritt aber nicht nur vorwärts-abwärts, sondern fasste sie auch mal an, um sich ein Urteil bilden zu können. Dabei veränderten sich mehrere Pferde innerhalb weniger Minuten zum Positiven.

Bronze ins Rheinland

Selbst wenn Voundation nicht so einen markanten Namen hätte, wäre klar, dass er aus der näheren Verwandtschaft von Foundation & Co. kommen muss. Da ist eine klare Familienähnlichkeit zu erkennen. Tatsächlich ist Voundation ein Vitalis-Sohn aus der Frau Pigge v. Fidertanz-De Vito, die eine Vollschwester zu Foundation, Crystal Friendship, dem Prämienhengst Flavio und weiteren ist. Züchter und Besitzer des Wallachs ist die Rhenania Pferde GmbH, die einst durch die Stute Victoria’s Secret (Bundeschampionesse, Weltmeisterin der jungen Dressurpferde) bekannt wurde, die nun Zuchtstute bei Anna Kasprzak ist.

Voundation wird von Ann-Christin Wienkamp geritten, die ihn auch schon bei den Vierjährigen im Rahmen der Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde präsentiert hat. Der Wallach gefiel durch den schwungvollen Fluss in seinen Bewegungen im Trab (8,5), hätte heute im Galopp allerdings runder über den Rücken springen können und wurde eilig beim Sprünge verlängern (8,0). Dass er in Sachen Raumgriff eigentlich keinerlei Probleme hat, war im Schritt deutlich zu erkennen, 9,0. Rittigkeit und Exterieur wurden jeweils mit 8,5 bewertet, machte unter dem Strich eine 8,6.

Ein Pferd, das ebenfalls begeistert hat, ist die Trakehner Schimmelstute Biennale v. High Motion-Heuberger aus der Erfolgszucht von Monika Mittermayer und im Besitz des Gestüts Sieberthof zusammen mit Moritz Gehrmann. Im Sattel saß Luisa Erichsen. Die Stute ist bildschön mit drei leichtfüßigen und doch kraftvollen Grundgangarten und viel Charme. Heute war sie vielleicht schon etwas müde nach den Tagen hier in Warendorf und vor ihrem siegreichen Championatseinsatz vor wenigen Wochen beim Trakehner Bundesturnier in Münster-Handorf. Auch hier schaffte Carina Scholz es, die Stute noch einmal mehr zum Glänzen zu bringen. In den drei Grundgangarten gaben die Richter ihr eine 8,0. Der positive Eindruck von Fremdreiterin Carina Scholz führte zu einer 9,0 in der Rittigkeit. die gab es auch für Typ und Qualität des Körperbaus. Ergab eine Endnote von 8,4 und den vierten Platz.

Alle Ergebnisse vom Finale der vierjährigen Stuten und Wallache finden Sie hier.