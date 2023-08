Bundeschampionat 2023: Greta Heemsoth mit Endorphin zum Sieg bei den vierjährigen Hengsten

Doch, ja, man kann sich vorstellen, dass Greta Heemsoth das eine oder andere Glückshormon durch ihren Körper rauschen fühlt, wenn sie im Sattel des Siegers der Qualifikation der vierjährigen Hengste sitzt.

Mit 8,7 erhielt der Hannoveraner Hengst Endorphin die höchste Note in der Qualifikation der vierjährigen Hengste beim Hannoveraner Championat 2023. Endorphin stammt aus der Zucht von Heemsoths Chef Ingo Pape und steht auch nach wie vor in seinem Besitz. Er ist ein direkter Escolar-Sohn, der optisch aber ganz nach seinem Muttervater Don Nobless kommt. In Trab und Galopp gaben die Richter ihm eine 9,0, im Schritt eine 7,5, in der Rittigkeit (unter anderem sehr gutes Zügel aus der Hand kauen lassen) 9,5 und für Typ und Qualität des Körperbaus 8,5.

Zweiter wurde mit 8,6 der Hannoveraner Viva Vitalis, Mecklenburger Siegerhengst 2021 aus der Zucht des Gestüts Lewitz und stationiert in Moritzburg. Der Fuchs stammt ab v. Vitalis aus der Vollschwester der For Romance-Brüder, also ein weiterer Volltreffer aus dem Gesina-Stamm. Linda Casper präsentierte Viva Vitalis. Die Einzelnoten: Trab 8,5, Galopp 9, Schritt 8, Rittigkeit 8,5, Exterieur 9.

Der DSP-Hengst Benison v. Benicio-Don Diamond(Z.: Franz Galneder), Vollbruder zum DSP-Siegerhengst Best Future, war letztes Jahr Fünfter im Finale. Seinen Auftritt 2023 in Warendorf hat er mit Rang drei eingeläutet, wieder vorgestellt von Anna-Catherine Schöffner. 8,0 in Trab und Galopp zusammen mit 9 im Schritt sowie jeweils 8,5 für Rittigkeit und Exterieur summierten sich zu einer 8,4.

Mit Spannung erwartet wurde der Auftritt des Oldenburger Hengstes Escanto PS v. Escamillo-Fürstenball, äußerst gefragter Junghengst der Station Schockemöhle. Unter Brandi Roenick platzierte er sich heute mit 8,2 an vierter Stelle. Die Einzelnoten: Trab 9, Galopp 8,5, Schritt 8, Rittigkeit 7,5, Exterieur 8,0.

Die gleiche Endnote ergab sich für Escantos Abteilungskollegen Faccinello, Hannoveraner v. Floriscount-Christ, gezogen von Jörg Rohaus und im Besitz einer Besitzergemeinschaft. Kira Laura Soddemann hat en Braunen in Beritt und konnte sich über eine 8,5 für Trab und Exterieur zusammen mit 8,0 in allen weiteren Kriterien freuen.

Dahinter belegte der Oldenburger Siegerhengst 2021, Incredible v. Indian Rock-For Romance (Z.: Andrea Bechheim) mit Maxi Kira von Platen, Rang sechs. Im Trab gaben die Richter dem Helgstrand-Hengst 7,5, im Schritt ebenso. Den Galopp sahen sie bei 8,5, die Rittigkeit bei 8,0 und das Exterieur bei 9,0. Endnote 8,1.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.