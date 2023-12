Commissar Pezi-Mutter Hannoveraner Stute des Jahres und mehr aus der Niedersachsenhalle

Die Hannoveraner Springhengstkörung war eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm, bei dem die Hannoveraner Stute des Jahres und der Hengst des Jahres ausgezeichnet und zudem die Springpferde-Masters ausgetragen wurden.

16 Jahre jung ist Lady Gaga v. Lord Pezi-Fly High aus der Zucht von Johannes zur Lage in Bersenbrück, der sich ja zudem über einen Prämienhengst in Verden freuen konnte. Ihr ältester Nachkomme ist zehnjährig und bereits eine Berühmtheit: Martin Fuchs‚ Fünf-Sterne-Sieger Commissar Pezi v. Commissario.

Er ist allerdings nicht der einzige international erfolgreiche Nachkomme der Lady Gaga. Der neunjährige Vollbruder zu Commissar Pezi, Cato Boy, sprang mit Shane Breen (IRL) über 1,55 Meter und geht nun mit der jungen Britin Katie Speller. Die achtjährige So Gaga v. Stakkato ist mit Mynou Diederichsmeier über 1,45 Meter erfolgreich. Hinzu kommen zwei gekörte Söhne, einer von Cicero van Paemel Z, einer v. Vingino.

Hengst des Jahres

Als Hannoveraner Hengst des Jahres wurde der Celler Landbeschäler Edward v. Embassy ausgezeichnet. Hans-Heinrich Dittmer hatte den Fuchs gezogen. Aufgewachsen ist er in der Celle-Kinderstube Hunnesrück. Unter dem Sattel machte er Karriere im Viereck, unter anderem mit Charlott-Maria Schürmann, mit der er Mannschaftssilber bei der Junge-Reiter EM gewann. In der Zucht ist er in allen Disziplinen vertreten, in den letzten Jahren allerdings vor allem im Parcours und das dank einem der wenigen Söhne, der nicht hannoversch registriert ist: dem Belgier King Edward von Henrik von Eckermann, Mannschaftsolympiasieger, Doppelweltmeister, Wunderpferd.

Hannoveraner Springpferde-Masters

Da, wo King Edward ist, dahin sollen die Pferde, die dieses Jahr bei den Hannoveraner Springpferde-Masters die gelb-weißen Schärpen holten. Bester der 21 Vierjährigen wurde der von Roman Duchac vorgestellte Coreal B v. Chacfly PS-El Bundy (Z.: Georg Bräuer) mit 9,0.

Aus dem Jahrgang 2018 waren 33 Hannoveraner nach Verden gekommen, um in einem M*-Springen mit Stechen ihre Besten zu küren. Der Sieg ging an einen Sohn des WBFSH Sires of the Year, Diamant de Semilly: Diarello aus einer Cascadello-Mutter, gezogen von Stefan Aust, vorgestellt von Tim-Uwe Hoffmann.

Schnellster und damit Champion der 30 Sechsjährigen wurde ein weiterer Vertreter des Diamant de Semilly, diesmal von Don Diarado abstammend: Diabolo aus einer Grey Top-Mutter (Z.: Eduard Voss) mit Dieter Smitz im Sattel. Die beiden waren dieses Jahr bereits Vierte beim Bundeschampionat gewesen und setzte sich gegen die Vorjahressieger, Crumble Cheesecake K v. Crumble und Ole Klintworth, durch.

Bei den Sieben- und Achtjährigen führte kein Weg vorbei an Clinton’s Edelbiene v. Clinton’s Heart-Zacharias (Z.: Dietrich Brünjes) mit Melissa Fricke, die vor zwei Jahren schon Dritte bei den Fünfjährigen in Verden gewesen waren.