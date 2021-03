Dalera- und Millennium-Vater Easy Game und WM-Springer Check In fürs KWPN anerkannt

Das Königlich Niederländische Warmblut KWPN hat zwei deutsche Hengste anerkannt, einen aus dem Dressur- und einen aus dem Springlager. Hinzu kommt noch ein Fünf-Sterne-Pferd aus den eigenen Reihen.

Der 2003 geborene Trakehner Hengst Easy Game ist ein Sohn des Gribaldi, mit dem man in den Niederlanden ja sehr gute Erfahrungen gemacht hat als Vater von zum Beispiel Totilas und Painted Black. Easy Game war das erste Fohlen der Evita v. Schwadroneur-Cannon Row xx. Nach ihm schenkte die Staatsprämienstute noch weiteren herausragenden Pferden das Leben.

Ihr zweites Fohlen, Evviva, wurde zur Jahressiegerstute der Trakehner ernannt. Und auch Elvira, das dritte Fohlen, wurde Jahressiegerstute. Easy Games Vollschwester Elba, das vierte Fohlen, wurde Siegerstute im Rheinland.

Easy Game selbst war sportlich bis Klasse S in der kleinen Tour im Einsatz. Einen Namen als Vererber hat er sich vor allem dank Jessica von Bredow-Werndls Mannschaftswelt- und -europameisterin Dalera BB gemacht sowie dank des Stempelhengstes Millennium, der nicht nur die Trakehner Zucht maßgeblich beeinflusst, sondern auf allen Körplätzen des Landes prominent vertreten ist.

Vertrieben wird Easy Game durch die Station Van Uytert, www.uytert.nl.

Check In

Der OS-Hengst Check In v. Cordalmé Z-Lord Pezi wurde von Gilbert Böckmann gezogen, der ja auch mit Cordalmé Z im Sport erfolgreich war. Gilbert Böckmann brachte auch Check In in den Sport, ehe er zu Samantha McIntosh ging, um für Neuseeland Championatspferd zu werden, zum Beispiel bei den Weltreiterspielen in Tryon.

Seine Mutter Ilonka brachte unter anderem auch den 2013 geborenen Checkter, der ebenfalls bei Böckmann stationiert ist, Sporttest-Sieger war und inzwischen in der kleinen Tour erfolgreich ist.

Check In selbst war nicht nur selbst im internationalen Sport erfolgreich, er hat auch bereits prominente Nachkommen, wie etwa Michael Jungs Chelsea, Che Fantastica von Philipp Weishaupt oder auch Colfosco von Holger Wulschner.

Check In ist verfügbar über www.talmilsteinstallions.com.

Cristello

Neuling Nummer drei ist der 14-jährige KWPN-Hengst Cristello v. Numero Uno-Voltaire. Die Mutter brachte auch die Vollschwester Belle, die für die USA international geht sowie in Anpaarung mit Toulon die Stute Gestelle. Sie wiederum ist die Mutter des For Pleasure Like Pleasure, der auf der Station Sosath aufgestellt ist.

Cristello hat seine Qualitäten zunächst unter Leon Thijssen und Kevin Jochems demonstriert. Richtig durchgestartet ist er dann mit Denis Lynch. Mit ihm gewann er vergangenes Jahr unter anderem den CSI5*-Grand Prix von St. Tropez und war außerdem siegreich in Basel und platziert in Doha, Valkenswaard und bei der Sunshine Tour. TG-Sperma ist verfügbar über www.hippicventure.nl.