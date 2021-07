Die Westfalen-Champions der Dressur- und Springpferde 2021

In Münster-Handorf ging heute die Westfalen-Woche zu Ende. Wir stellen die neuen Champions vor.

In der Altersklasse der fünfjährigen Dressurpferde gab es zwei Sieger, beide mit einer Endnote von 8,3. Das war zum einen der einstige Reitpferde-Bundeschampion Escorial Q v. Escolar-Flanagan aus der Zucht von Leonhard von Querdel und inzwischen im Besitz von Elisabeth von Wulffen. Deren Trainerin Bianca Nowag saß schon damals beim Bundeschampionat im Sattel des Fuchses und hat ihn auch immer noch in Ausbildung. Diese Woche glänzten sie in Münster-Handorf mit einer 8,5 im Trab, 7,5 im Schritt, 8,0 im Galopp, 9,0 für die Durchlässigkeit und 8,5 im Gesamteindruck.

Siegerschärpe Nummer zwei wurde mal wieder einem Spross des Benicio umgehängt, in diesem Fall der Stute Beryll, die von der ZG Schlattmann und Heegemann aus einer Fürst Wilhelm-Mutter gezogen worden war. Friederike Kampmeyer stellte Beryll vor und konnte sich über die 8,5 im Trab, 8,0 im Schritt, 8,5 im Galopp, 8,0 in der Durchlässigkeit und 8,5 im Gesamteindruck freuen.

Die Bronzemedaille sicherte sich der Hengst Franz Joseph Junior v. Franziskus-Rock Forever (Z.: Hermann Rosenbaum-Feldbrügge), der für die Hengststation Holkenbrink antrat und von Sophie Holkenbrink präsentiert wurde. Er kam auf eine 8,2 dank 8,5 im Trab, 8,0 im Schritt, 8,5 im Galopp, 7,5 in der Durchlässigkeit und 8,5 im Gesamteindruck.

Dressurchampionesse Nummer eins

Die erste Schärpe wurde bei den sechsjährigen Dressurpferden vergeben, und zwar an Despacita v. Download-Ehrenmarsch, gezogen von Herbert Rellensmann und vorgestellt von ihrer Besitzerin Johanna Klippert. Mit einer 9 im Trab, der 8 in Schritt und Galopp sowie 8,5 für Durchlässigkeit und Gesamteindruck kam die Fuchsstute auf eine 8,4 insgesamt.

Silber sicherten sich Kira Wegmann und Scarlett O’Hara v. Scuderia-Laurentianer (Z. u. B.: Winfried Albers) mit einer 8,1 (Trab: 9,5) und Rang drei in der Gesamtwertung der Prüfung hinter dem Oldenburger Thomson Redford v. Radisson-Farewell III unter Jessica Lynn Thomas (8,2).

Die Bronzemedaille ging an die Escolar-Levantos-Tochter Embrace, gezogen von Dr. Axel Schürner, im Besitz von dessen Gestüt Gut Neuenhof und vorgestellt von Hubertus Schmidts Stallreiterin Katharina Hemmer (8,0).

Ebenfalls mit Bronze dekoriert: Sheona v. Sir Heinrich-De Niro (Z. u. B.: Michaela Kaldewei) unter Claudia Rüscher.

Vierjährige Springpferde

Ein Merschformann’sches Familienprojekt ist der neue Champion der vierjährigen Springpferde, Paladin v. Plot Blue-Comme il faut. Frank Merschformann saß im Sattel und stellte den Hengst für eine 8,7 vor.

Die Silbermedaille ging an den Chacoon Blue-Cassini-Sohn Coca de Boa (Z.: Sandra Grede, B.: Dimitri Rung) unter Hendrik Zurich. Wertnote: 8,5.

Und Platz drei belegten mit 8,3 zwei Pferde: Don Plus v. Diamant de Semilly-Balou du Rouet (Z.: Ignaz Berger, B.: European Youngsters) unter Stephan Naber und Compte de Caderausse v. Cornet Obolensky-Baloubet du Rouet (Z.: Hermann und Katharina Kretz, B.: Sportpferde Piotrowski) unter Katharina von Essen.

Fünfjährige Springpferde

Die Championesse der fünfjährigen Springpferde hört auf den Namen Bella Donna S und stammt ab v. Balous Bellini S-Calido S. Siegfried Scharf vom Gestüt Schultenhof ist Züchter und Besitzer, Nina Maeter stellte Bella Donna S für 17,3 Punkte vor. Eine 8,8 gab es in Runde eins, eine 8,5 in Runde zwei.

Silber ging an eine weitere Stute: Vogue U v. Vagabond de la Pomme-Hogwart (Z.: ZG Unterberg, B.: Christian Glanemann) unter Stefanie Bolte. Hier lauteten die Bewertungen 8,5 und 8,7.

Silber gab es auch für den Hengst Corolando v. Cornet Obolensky-Orlando (Z.: Zhashkiv Equestrian Sport School), ebenfalls im Besitz von Christian Glanemann, den Katrin Eckermann für 9,0 und 8,2 (nach Zeitüberschreitung) vorstellte.

Sechsjährige Springpferde

Die Sechsjährigen traten in einer Springprüfung Klasse M** auf Fehler und Zeit gegeneinander an. Am schnellsten unterwegs war Cäthe v. Check In-Lord Z mit Stefan Engbers im Sattel. Jörg Breker aus Nieheim ist der stolze Züchter, Charlotte Franke die Besitzerin.

Silber ging an Bellianti v. Balous Bellini aus einer Chianti’s Dream-Mutter. Hermann-Josef Runge hat ihn gezogen. Besitzerin ist Marion Gripshöver und vorgestellt wurde Bellianti von Philipp Winkelhaus.

An dritter Stelle reihte sich ein weiteres Merschformann-Pferd ein: Corrie v. Comme il faut-Arpeggio, den wieder Frank Merschformann vorstellte.

Die Entscheidungen bei den Reitpferden fallen morgen. Alle Ergebnisse finden Sie hier.