DSP-Diamanten mit Tanzmeister als Spitzenfohlen

Gestern Abend wurden die Dressurfohlen unter den „DSP-Diamanten“ im Rahmen der DSP-Championate in Darmstadt-Kranichstein versteigert. 50 Stück waren es und drei von ihnen brachten über 50.000 Euro, meldet der Verband.

Den Spitzenpreis von 55.000 legten australische Käufer für das Hengstfohlen Tanzmeister an, über Taurus v. Toto Jr. ein Totilas-Urenkel aus einer Dante Weltino-Sandro Hit-Mutter. Christin Boekhoff hat den Rappen gezogen, ausgestellt wurde er von der Zuchtgemeinschaft Syha/Winkler in Ellwangen. Seine neuen Besitzer sind australische Kunden des Ausbildungsstalls Schöffner Dressage in Löningen.

Bei 54.000 Euro fiel der Hammer für My Girl v. Monte Carlo TC-Dresemann. Frieder Heilemann aus Weilheim/Teck hat das Stutfohlen aus wertvollem Stamm gezogen, dem unter anderem auch der ehemalige Bundeschampion Fürst Khevenhüller entstammt. Ausgestellt wurde My Girl von Markus Beißwenger in Zell. Die neue Heimat von My Girl ist das Gestüt Greim von Ludwig Fischer.

Die Nummer drei der Fohlen mit einer 5 vorne war das Hengstfohlen Vantastisch v. Va Bene-Florestano, gezogen und ausgestellt von Dr. Helmut Feigl in Beutelsbach. Der Dunkelfuchs kostete 50.000 Euro und ging ebenfalls nach Australien.

Im Durchschnitt musste man für eines der 50 zugeschlagenen Fohlen 13.178 Euro anlegen. Australien kaufte dreimal ein. Dazu ging je ein DSP-Fohlen nach Österreich, Dänemark und in die Schweiz.

