Die DSP Reit- und Dressurpferdechampions in Darmstadt-Kranichstein

Bei den fünfjährigen Dressurpferden stand ja schon gestern fest, wer DSP-Champion 2022 wird. Bei den Sechsjährigen wurde es heute Vormittag spannend, ehe die Reitpferde die Schärpen unter sich ausmachten.

EMH Rock’n Rose FBW heißt die neue sechsjährige DSP-Dressurpferdechampionesse mit vollem Namen. Das „EMH“ bezieht auch auf die Züchter, Ekkehard und Maria Hellstern, die Rock’n Rose v. Rock my Soul aus einer Sir Donnerhall-Tochter gezogen haben. Und dass die Stute aus dem Ländle kommt, zeigt das FBW. Mit Anna-Lisa Schepper im Sattel (die gestern auch schon Firefly zum Champion der Fünfjährigen gemacht hatte) erzielte die Stute heute zweimal die 9 (Trab und Gesamteindruck) sowie die 8,5 in allen anderen Kriterien, also Schritt, Galopp und Durchlässigkeit. Das machte eine 8,7 in Summe, den Gesamtsieg der Prüfung und die Qualifikation zum Bundeschampionat.

Die gab es auch noch für acht weitere Pferde, allen voran den WM-Neunten des letzten Jahres, Birkhof’s Bohemian OLD v. Bon Coeur-Rotspon, gezogen von der ZG Schmitz/May, im Besitz von Thomas Casper und vorgestellt von seiner Ausbilderin Nicole Casper. Ihm gaben die Richter eine 9,5 im Trab, 8,5 im Schritt, 9,0 im Galopp, 8,5 im Gesamteindruck, 7,0 in der Durchlässigkeit, so dass am Ende die 8,5 stand. Das war zwar das Zweitbeste Gesamtergebnis, allerdings keine Silbermedaille, denn der gekörte Hengst ist Oldenburger wie sein Namens-Suffix ja schon sagt.

Damit ging der Vize-Titel an den von Dorothee Schneider präsentierten, für Österreich gekörten Hengst Peamwaldhof’s De Chaunac v. Don Juan de Hus-All Inclusive. Die Großmutter des Hengstes, Donata v. Damon Hill ist die Vollschwester des Grand Prix-Pferdes DSP Dauphin von Franziska Stieglmair. De Chaunac machte seiner Familie mit einer 8,4 Ehre, 8,5 im Trab, 7,5 im Schritt, 9,0 im Galopp, 8,5 für Durchlässigkeit und Gesamteindruck.

Bronze holte „Familienpferd“ Zampano v. Zack-Baryshnikov, gezogen und im Besitz von Josef Ritzel, geritten von Ramona Ritzel. Mit einer 8,3 waren sie Vierte der Prüfung. Auch hier gab es eine 9, nämlich für den Trab.

Reitpferde

Fürst Fabuloso v. Fürstenball-Alassio’s Boy aus der Zucht von Anton Herre und im Besitz von Sophia Deinböck hatte schon beim Württemberger Championat die Schärpe der vierjährigen Stuten und Wallach erobert und legte nun noch einmal nach. Wieder saß Christina Winkler im Sattel und konnte sich über eine rundum gelungene Vorstellung freuen, für die es zweimal 9 (Trab und Ausbildung) und ansonsten jeweils die 8,5 gab. Endergebnis: 8,7.

Knapp geschlagen geben musste sich mit 8,6 der von Mareike Mimberg für Züchter und Besitzer Dr. Frank Klakow vorgestellte Del Ray v. Don Royal-Quatergold. Bei ihm gaben die Richter eine 9 für Schritt und Galopp. Trab und Ausbildung bewerteten sie mit 8,5, das Gebäude mit 8,0.

Dritter wurde Bel Marone v. Benicio-Lanciano aus der Zucht und im Besitz von Franz Galneder bzw. der Galneder Zuchthof GbR und geritten von Katharina Ullmann. Trab,Galopp und Ausbildung erhielten die 8,5, der Schritt die 8,o und im Gebäude gab es eine 7,5. Endnote: 8,2.

Bei den vierjährigen Hengsten machte Fänomenal v. Fantastic-Desperados aus der Zucht von Pia-Katharina Voigtländer und im Besitz der BG Hoff und Peters seinem Namen alle Ehre. Mit Carolin Siebert im Sattel kam er auf eine glatte 9, die sich aus derselben Bewertung von Galopp, Ausbildung und Gebäude, der 10 im Schritt und einer 8 im Trab ergab.

Zweiter wurde mit 8,8 Vangelis v. Vitalis-Sandro Hit aus der Zucht des Gestüts Elstertal und im Besitz der Familie Casper. Nicola Haug hatte die Vorstellung übernommen. Seine Noten: Trab 9,0, Galopp 8,5, Schritt und Ausbildung 8,5, Gebäude 9,5.

Mit einigem Abstand (7,8) folgte Delicado v. Destano-Disco-Tänzer (Z.: Franz Biesinger, B.: Saskia Evertz UG & Co. KG) mit Dennis Georg im Sattel. Trab und Schritt erhielten eine 7,5, alle anderen Kriterien die 8,0.

Ebenfalls eine glatte 9 gab es für den Sieger bei den dreijährigen Stuten und Wallachen, Especially v. Escolar-Lauries Crusador xx aus der Zucht der ZG Robert und Petra Knott und im Besitz von Ursula Grügel. Lisa Horler in Especiallys Sattel konnte sich über eine Ausbildungsnote von 9,5 als Highlight freuen. Trab, Galopp und Gebäude waren den Richtern ebenfalls ein glattes Sehr gut wert, der Schritt eine 8,5.

Lisa Horler saß auch auf dem Silbermedaillengewinner, Selected v. Secret-Gardez, gezogen von Carina Zincke und im Besitz von Josef Wörner. Er kam auf eine 8,9. Bei ihm gab es die 9,5 gleich zweimal: im Galopp und für sein Gebäude. Trab und Ausbildung erhielten eine 9,0, lediglich der Schritt war nicht „sehr gut“, 7,5.

Bronze ging an eine Tochter des Morricone aus einer Fürstenball-Mutter mit Namen Mallorca. Züchter sind hier die Landwirte Jung, vorgestellt wurde Mallorca von Marco Philipp für das Gestüt Greim. Als Endnote stand die 8,5, die sich zusammensetzte aus 8,0 im Trab, 8,5 in Schritt, Galopp und Gebäude sowie auch hier einer 9,0 für die Ausbildung.

Bei den dreijährigen Hengsten setzte sich der 2022 in München-Riem gekörte und anschließend zum Spitzenpreis versteigerte Benison v. Benicio-Don Diamond (Z.: Franz Galneder, B.: Ursula Weichel-Kirsch) unter Anna-Catherine Schöffner an die Spitze des Feldes. Seine Grundgangarten waren den Richtern ein glattes Sehr gut wert. Für Ausbildung Gebäude vergaben sie 8,5, so dass am Ende eine 8,8 stand.

Zweiter wurde der ebenfalls im Januar in München gekörte Descartes v. Durello-Sir Oldenburg. Er ist nicht nur im Haupt- und Landgestüt Marbach stationiert, weil seine Züchterin Gestütsmitarbeiterin Claudia Gille ist, ist er gewissermaßen auch ein Marbacher Kind. Im Sattel saß Ellen Stengele, die sich über eine Endnote von 8,6 freuen konnte. Die setzte sich zusammen aus 8,5 für Trab und Ausbildung, 9,0 für Galopp und Gebäude sowie 8,0 im Schritt.

Platz drei ging an Best Man v. Belantis-All at once, ebenfalls ein Haupt- und Landgestütskind, diesmal aus Neustadt/Dosse. Franziska Ehrich stellte den Dunkelfuchs für eine 8,4 vor. Die Einzelnoten: 8,5 in Trab, Ausbildung und Gebäude, 9,0 im Galopp, 7,5 im Schritt.

Alle Ergebnisse aus Darmstadt finden Sie hier.