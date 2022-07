Die ersten DSP-Champions in Darmstadt-Kranichstein

Die besten Vertreter aller sieben Mitgliedsverbände des DSP (Deutsches Sportpferd) treffen sich dieses Wochenende in Darmstadt-Kranichstein um ihre Champions zu küren. Die ersten Schärpen sind verteilt.

Gestern Abend hatten der Württembergische Pferdezuchtverband und insbesondere das Haupt- und Landgestüt Marbach Grund zu jubeln, als der dort geborene und gekörte Hengst Million Ways v. Million Dollar-Escudo mit Eva-Maria Lühr im Sattel den Titel der vierjährigen DSP-Springpferde holte. Eine satte 9,2 gab es für den bunten Hengst, was nicht nur unter den beim DSP registrierten Pferden die Höchstnote war, sondern in der gesamten Prüfung.

Dahinter reihten sich die beiden Besten aus Brandenburg-Anhalt ein, Oganero P v. Ogano-Lyjanero (Z. u. B.: Pietscher GbR) mit 8,7 und Kamino Real v. Karajan-Check In (Z.: Marcus Strathusen, B.: Landgestüt Neustadt/Dosse) mit 8,6. Beide Pferde wurden von Felix Ewald geritten, der sie auch schon vor einigen Tagen beim Landeschampionat in Neustadt/Dosse glänzen ließ.

Fünfjährige

Beste DSP-Vertreterin in der Springpferdeprüfung Klasse M* für die Fünfjährigen war Luna v. Manchester DB v. Manchester van’t Paradijs-L’Ami, gezogen von der ZG Brockmann und Drechsler, im Besitz von Simone Drechsler. Mit Matthias Lucas im Sattel erhielt die Stute eine 8,5, was in der Gesamtwertung der Prüfung Rang vier war.

Direkt dahinter reihte sich mit L’Atina v. Con Sherry-L’Ami aus demselben Züchterstall die Silbermedaillengewinnerin ein (8,3). Sie wurde von Philipp Schöllhorn für Besitzer Thomas Lupp präsentiert.

Bronze sicherte sich FBW Mata Hari die Vollschwester zum Champion der Vierjährigen, Milllion Ways, ebenfalls im Haupt- und Landgestüt Marbach vom Million Dollar aus der Estella v. Escudo-Gimpel-Graphit gezogen. Eileen Meier präsentierte sie für eine Grundnote von 7,9, von der nach Abzug eine 7,6 blieb.

In der Gesamtwertung der Prüfung gab es einen Doppelsieg für die Pferde von Sophie Hinners. Erste wurde mit einer starken 9,5 die Hannoveraner Stute Dialotta v. Diarado-Stolzenberg (Z.: Anna Steffen, B.: Matthias Herbert). Rang zwei ging an die Holsteinerin Kalifa, ebenfalls eine Tochter von Million Dollar, der ja selbst unter Hinners für Furore sorgt, aus einer Caretino-Mutter. Kalifas Note: 9,2.

Sechsjährige

Auch bei den Sechsjährigen gab es einen Doppelerfolg, hier für Günter Treiber, der seinen Hannoveraner Wallach Stakkateur mit 8,8 zum Gesamtsieg der Springpferdeprüfung Klasse M* ritt, und die Stute Cadora mit 8,6 zum Titel der DSP-Championesse. Stakkateur ist ein von Frank Krumbholz gezogener Stakkato-Landjonker-Sohn. Cadora ist eine Tochter des Cador aus einer Mutter v. Lancer III. Die ZG Sabine und Rainer Spindler ist hier für die Zucht verantwortlich.

DSP-Silber und Platz acht in der Gesamtwertung gingen an die von Pascal Lindner vorgestellte Diamond Blue v. Diarado-Balou du Rouet (Z.: Barbara Kappe, B.: Marianne Müller) mit der Grundnote 7,9, Endnote 7,4.

Hans-Günther Klein und der DSP-Hengst Clay the Champ v. Cassius Clay-Cassini holten Bronze mit 7,3 (Grundnote 7,8). Klein hat Clay the Champ selbst gezogen. Als Besitzerin ist allerdings Karin Bisova eingetragen.

Dressur

Der erste DSP-Champion auf dem Dressurviereck ist fünfjährig und heißt mit vollständigem Namen Birkhof’s Firefly FBW, ein Wallach v. Fair Game aus einer Fürst Heinrich-Mutter, der von Gebhard Geiger gezogen wurde und inzwischen im Besitz von Thomas Casper vom Gestüt Birkhof ist. Anna-Lisa Schepper stellte ihn für eine 8,3 in der Dressurpferdeprüfung Klasse L vor. Die Einzelnoten: Trab 8,5, Schritt und Galopp 8,0, Durchlässigkeit und Gesamteindruck 8,5.

In der Gesamtwertung der Prüfung war das Rang zwei hinter der von Timo Kolbe vorgestellten Oldenburger Stute Fleur d’Amour T v. Asgard’s Ibiza-Sandro Hit, gezogen und im Besitz von Marco Trier. Die beiden kamen auf eine 8,4 mit 9,0 im Trab, 8,0 im Schritt und für die Durchlässigkeit sowie jeweils einer 8,5 für Galopp und Gesamteindruck.

Die DSP-Silbermedaille teilten sich zwei DSP-Hengste mit jeweils 7,4: Floriano v. Floriscount-Alabaster (Z.: Kerstin Wiener) mit seiner Besitzerin Jillian Wyrobnik im Sattel (Schritt, Trab, Galopp, Gesamteindruck 7,5, Durchlässigkeit 7,0) und D’cinzano v. Duvalier-Fiorani (Z.: Sandra Vrieling, B.: Stefan Heinrich) unter Dorothee Schneiders Stallreiterin Hannah Milena Rother (Trab 8,5, Schritt 7,0, Galopp 7,5, Durchlässigkeit 6,5, Gesamteindruck 7,5).