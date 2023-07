DSP-Fohlen: Cornet’s Balou stellt Preisspitze

Bei der DSP-Fohlenauktion auf den Immenhöfen in Donaueschingen gab es neben einer hundertprozentigen Verkaufsquote eine Preisspitze in Höhe von 51.000 Euro. Durchschnittlich kosteten die Fohlen 19.843,75 Euro.

Beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen in Donaueschingen wurden am Wochenende 16 DSP-Fohlen versteigert. Den Durchschnittspreis von 19.843,75 Euro trieben dabei vor allem die begehrten Stutfohlen in die Höhe. Auf den vielversprechenden Namen „Born to jump“ wurde eine Cornet’s Balou-Tochter getauft, die für 51.000 Euro den Besitzer wechselte und damit das teuerste Fohlen der gesamten Auktion wurde. Gezogen und vorgestellt wurde die im Mai geborene Stute aus einer Cascadello I-Mutter von Uwe Eberhardt.

Zwei weitere Stutfohlen kosteten ihre neuen Besitzer jeweils 30.000 Euro. Das war zum einen die vom Zuchthof Meindl vorgestellte Miracle M v. Dominator Z aus einer Mutter v. Mylord Carthago. Zum anderen Emrada, vorgestellt von der PBM Pfefferle. Sie stammt von dem in Belgien stationierten Emerald van het Ruytershof ab, ihre Mutter ist eine Tochter des George Z.

Mit Peace GE stand eine Vollschwester der, zeitweise unter Andreas Kreuzer, international erfolgreichen Primavera zum Verkauf. Vorgestellt wurde die Mylord Carthago-Tochter aus einer Mutter v. Cornet Obolensky von Sandy Pöhler und kostete ihren neuen Besitzer 24.500 Euro.

Die Anpaarung des KWPN-Hengstes Heartbreaker mit einer Stute v. Clinton bescherte Dr. Wolf-Dieter Wagner das teuerste Hengstfohlen der Auktion. Für 22.000 Euro wechselte High Scope nach Baden-Württemberg.

Sechs der insgesamt 16 Fohlen wurden ins Ausland verkauft, allesamt in die Schweiz. „Wir sind mehr als glücklich, die Überflieger-Kollektion mit 16 überragend gezogenen Fohlen, hat alles Bisherige hier auf den Immenhöfen getoppt. Ein Dankeschön an unsere Springfohlenzüchter, die mit allergrößtem Engagement Jahr für Jahr überragende Offerten für diese Auktion anbieten um die internationale Kundschaft auf diesem Parkett mit DSP-Fohlen zu bedienen“, lautete das zufriedene Statement von Auktionsleiter Fritz Fleischmann.

