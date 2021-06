DSP-Fohlenauktion: Va Bene stellt Preisrekordler

Im Rahmen des CDI4* auf dem Schafhof in Kronberg kamen auch 15 DSP-Fohlen unter den Hammer. Einer dieser „Kronjuwelen“ war besonders begehrenswert.

Diese DSP-Fohlenauktion fand als Hybridauktion statt. Geboten werden konnte sowohl vor Ort als auch telefonisch und online. Die Preisspitze wurde am Telefon an einen Hengstaufzüchter verkauft, der namentlich nicht genannt werden wollte. Er investierte beim DSP noch nie dagewesene 80.000 Euro in den Va Bene-De Niro-Sohn mit Namen Namen Veniro aus der Zucht von Gabriele Eder. Vater Va Bene war gerade erst für die zweite Sichtung zur Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde nominiert worden.

Das mit 45.000 Euro zweitteuerste Fohlen konnte sich auf dem Schafhof schon mal sein neues Zuhause anschauen. Matthias Alexander Rath ersteigerte den Rappen, der aus dem ersten Jahrgang des verhinderten NRW-Siegerhengstes 2019 stammt, Dynamic Dream. Robert und Petra Knott hatten ihn aus ihrer Ampère-Stute gezogen.

Im Durchschnitt kosteten die 15 Fohlen 17.500 Euro. Vermarktungsleiter Fritz Fleischmann war mehr als zufrieden: „Das war ein Auftakt nach Maß! Es war ein schönes Gefühl die ersten Kunden wieder persönlich zu begrüßen! Wir freuen uns riesig auf die Elite-Auktionen am 23. und 24. Juli 2021 in Darmstadt. Ein Wiedersehen mit unseren Kunden bei den DSP-Championaten und live-Auktionsfeeling!

Vorher stehen allerdings noch zwei Online-Auktionen auf dem Kalender: Parcours Pur am 6. Juli und Dressur Pur am 13. Juli.

Die Kollektionen finden Sie hier.