Elmshorn: Hengste schauen am Mittwoch!

Am 26. April lädt der Holsteiner Verband um 19 Uhr zur Präsentation der drei- bis sechsjährigen Vererber der Hengsthaltungs GmbH ein.

Die Vier- und Fünfjährigen haben bereits vor wenigen Wochen mit ihrem sehr guten Abschneiden bei den Sporttests in Münster-Handorf bzw. Verden auf sich aufmerksam machen können. Die hohen Noten der dreijährigen Junghengste beim 14-tägigen Veranlagungstest für die dreijährigen Junghengste in Schlieckau haben die großen Qualitäten des Körjahrganges 2016 unter Beweis gestellt. Sie haben gehalten, was sie bei der Körung in Neumünster versprochen haben. Die Dreijährigen werden in der Fritz-Thiedemann-Halle ebenso unter dem Sattel gezeigt wie ihre älteren Stallgefährten, die sich dem Publikum in einem Kurzparcours präsentieren.

Einige der vier, fünf- und sechsjährigen Hengste können bereits mit den ersten Fohlen aufwarten, von denen sich einige an diesem Abend in Elmshorn zeigen werden. „So können sich die Züchter selbst einen Eindruck verschaffen, wie sich die jungen Hengste vererben“, sagt der Geschäftsführer der Holsteiner Verband Hengsthaltung GmbH, Norbert Boley, „wir haben extra einen so späten Termin gewählt, damit wir die Züchter mit den aktuellsten Informationen über die dreijährigen Hengste aus den Veranlagungstests versorgen können“.

Und die anwesenden Züchter und Besucher können sich freuen. Zum Abschluss der Präsentation erwartet sie nicht nur Freibier, sondern sie können bei einer Verlosung noch Freisprünge gewinnen.