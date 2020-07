For Pleasure stellt Spitzenfohlen bei DSP Online-Springfohlenauktion

Das teuerste Fohlen bei der DSP Online Fohlenauktion für Springtalente hört auf den Namen Forthago. Da kann man sich schon denken, welche Väter in den ersten Generationen auftauchen.

Pures Leistungsblut führt Forthago in seinen Genen. Angefangen mit Vater For Pleasure, Muttervater Carthago und dann auch noch Meredith Michaels-Beerbaums großartiger Quick Star. Dass die Abstammung hält was sie verspricht, dafür sprechen die Erfolge der nächsten Verwandtschaft dieses Fuches aus der Zucht von Dr. Wolf Dieter Wagner.

Die Mutter mit dem Zuchtnamen Golden Pearl war unter ihrem Sportnamen Capitale selbst erfolgreich war bis Klasse M für das Gestüt Lewitz, wo sie auch zur Welt kam. Sie hat bereits diverse S-erfolgreiche Nachkommen, darunter die international springende Sandro Boy-Tochter Sagolda von Nicole Persson und den unter mexikanischer Flagge startenden Zanvago v. Sanvaro. Fünf weitere Pferde Nachkommen gehen ebenfalls in 1,40 und 1,45 Meter-Springen.

Die Großmutter des Fohlens v. Quick Star-Favorit brachte mit der Oldenburger Stute Cha Cha Cha v. Chacco-Blue ein Pferd, das auf CSI5*-Niveau erfolgreich ist (Abdullah Humaid Al Muhairi UAE). Dasselbe gilt für die unter dänischer Flagge springende Tailormade Chloé Star PS.

All das vereint in einem Fohlen war Kunden aus Deutschland 19.000 Euro wert. Das war der Spitzenpreis unter den 19 Pferdekindern des Jahrgangs 2020.

Cornet trifft Kannan

Kaum weniger viel versprechend ist das Pedigree des zweitteuersten Fohlens, der Stute Cool Lady aus der Zucht von Klaus und Edwin Schuster in Ellwangen. Ihre Abstammung: Cornet Obolensky-Kannan-Quasimodo Z-Achill-Libero H. Also auch hier internationales Blut vom Feinsten. Sie fand für 17.500 Euro ein neues Zuhause in Ungarn.

Hoch interessant gezogen ist auch das Stutfohlen Querida, das für 14.000 Euro nach Österreich zugeschlagen wurde. Paul Scheuerer hatte hier den großen Quidam de Revel mit seiner Holsteiner Mylord Carthago-Heraldik xx-Carolus-Stute Fairbanks angepaart.

Die gesamte Kollektion mit Preisen finden Sie hier.