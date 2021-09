Fürst Toto-Tochter bringt Höchstgebot auf Verdener Fohlenauktion

Am 16. September wurden in Verden zum vorletzten Mal in diesem Jahr 32 Fohlen versteigert. Ein Fohlen stach mit einem Zuschlagspreis von 15.500 Euro besonders heraus.

Flavia ist der Name der Fürst Toto-Tochter, die das meiste Geld einbrachte. Das Rappfohlen aus einer Sandro Hit-Muttter wurde von Günther Röhrich gezogen und nun nach Frankreich verkauft.

An dieses Preissegment kamen nur zwei weitere Fohlen heran: De Niro Gold x Londontime x Fürst Piccolo ist die Abstammung des Fohlens Die Feine. Für 14.000 Euro wurde sie von der Zuchtgemeinschaft Edler Heger nach Baden-Württemberg verkauft. Ebenso viel Geld brachte auch Designed in Block (von Despacito x Rotspohn) ein. Dieses Fohlen bleibt nicht in Deutschland, sondern wird in den USA ein neues Zuhause finden.

Schlussendlich zog der Hannoveraner Verband folgende Bilanz: Sieben Fohlen wurden mit einem Zuschlagspreis von 10.000 Euro und mehr versteigert. Insgesamt 16 der 32 Fohlen verbleiben in Deutschland, vier werden nach Ungarn gehen. Des weiteren sind drei Fohlen in die USA verkauft worden, je zwei nach Frankreich, Spanien und in die Niederlande. Zusätzlich geht je ein Fohlen nach Polen, Großbritannien und Argentinien.

Die letzte Chance, ein Verdener Fohlen zu ersteigern, gibt es bei der 138. Elite-Auktion am 24. Oktober. Es wird eine Kollektion aus 25 qualitätsvollen Fohlen mit vielversprechenden Pedigrees ausgestellt. Darunter sind auch zwei Fohlen des frisch gekürten Weltmeisters der Siebenjährigen Dressurpferde Jovian. Außerdem sind bei den Springfohlen Namen wie Nartago und Comme Prévu im Pedigree zu lesen. Die Versteigerung findet unter folgendem Link statt: www.verdener-auktion-online.com.

