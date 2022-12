Hannoveraner Springpferde-Masters: Schärpen für Big Lady ZE, Lexion, High Five, Crumble Cheescake K und Karamell M & M

Die Hannoveraner Springpferdekörung am vergangenen Wochenende hatte auch sportlich etwas zu bieten. Parallel wurden nämlich auch die Hannoveraner Springpferde-Masters ausgetragen.

Es ist das dritte Mal, dass der Hannoveraner Verband seine besten vier- bis achtjährigen Nachwuchspferde über den Stangen gesucht und gefunden hat, diesmal eben im Rahmen der Körung der Springhengste.

In vier Altersklassen gab es fünf Sieger, denn bei den Vierjährigen teilten sich zwei junge Talente den Titel. Geritten wurde eine Springpferdeprüfung der Klasse L. Sowohl die von Jessica Freye vorgestellte Hannoveraner Prämienanwärterin Big Lady ZE v. Big Star-Contendro (Z. u. B.: Sabine und Rolf Eggerking) als auch der Hengst Lexion v. Lord Pezi Junior-Canstakko (Z. u. B.: Bernd Nordmann) erhielten eine 8,5 und erhielten somit beide die Höchstnote der Prüfung von den Richtern Hubert Uphus und Harm Sievers. Big Lady ZE wurde auf der Herwart von der Decken-Schau prämiert. Lexion wurde von Roman Duchac präsentiert, der auch im Sattel der Bronzemedaillengewinnerin Brandy Jo PJ (Z.: Pferdezucht Dr. Jacobs GbR) saß (8,4).

14 Fünfjährige gingen auf M*-Niveau an den Start und maßen sich auch im Stechen. Schnellster gegen die Uhr war der Schimmel Crumble Cheesecake K v. Crumble aus der Zucht und im Besitz von Martin Klindworth, vorgestellt von Ole Klindworth. Silber ging an Baloutina HB v. Balou du Rouet-Stakkato aus der Zucht und im Besitz von Heinrich Bremer Jun. und präsentiert von Victoria Kiefer. Mal wieder Roman Duchac auf dem Bronzerang, diesmal im Sattel des Hengstes Stepstone v. Stolzenberg-Quintender, gezogen von Ulrike Freifrau von Stietencron und im Besitz der MK Sporthorses, hinter denen sich Spitzenreiter Max Kühner verbirgt.

Die Sechsjährigen gingen auf M**-Niveau mit Stechen an den Start. Das erreichten mehr als 50 Prozent, nämlich sieben von 13 Paaren. Aber nur zwei blieben ein zweites Mal strafpunktfrei. Und apropos „ein zweites Mal“, ihren zweiten Titel holte Jessica Freye, diesmal im Sattel von High Five v. Hickstead White-Cheenook aus der Zucht von Marc Hahne und im Besitz von Andrea Freye. Auf Platz zwei sprang Valantus v. Van Halen Z-Adlantus As unter Fynn Müller-Rulfs. Züchter und Besitzer ist Henning Müller-Rulfs. Die schnellste Runde im Stechen, aber behaftet mit einem Abwurf lieferte Alexa Stais im Sattel von Match Point PS v. Messenger-Sandro Boy, gezogen in der Lewitz und im Besitz der Michaels & Beerbaum GmbH.

Krönender Abschluss war am Samstag die Master-Springprüfung Klasse S* mit Stechen, im Rahmen derer die Champions der Sieben- und Achtjährigen gekürt wurden. Die Prüfung war ein Doppelerfolg für Heinrich Brehmer Jun., der sowohl den Sieger als auch die Zweitplatzierte gezüchtet hat. Die Schärpe ging an den achtjährigen Karamell M & M v. Kannan-Contendro im Besitz der M & M GbR, vorgestellt vom einen M des M & M, nämlich Hilmar Meyer. Die Silbermedaille sicherte sich Grey Diraba v. Grey Top-Diarado unter Lina Seidel, ebenfalls achtjährig und wie der Sieger zweimal fehlerfrei. Bronze gewann dank des schnellsten Vier-Fehler-Rittes einmal mehr Roman Duchac, diesmal auf der siebenjährigen Candilou PJ v. Cristallo-Cassus aus der Zucht und im Besitz der Pferdezucht Dr. Jacobs GbR.

