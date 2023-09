HLP Münster: Sieger v. Escamillo, Morricone I und Secret

In Münster traten in dieser Woche 14 vier- und fünfjährige Hengste zu ihrer Sportprüfung an, elf Hengste absolvierten ihre Kurz-Veranlagungsprüfung (Kurz-VA). Die besten Ergebnisse in ihren Prüfungen lieferten Söhne v. Escamillo, Morricone I und Secret.

In der Sportprüfung I für vierjährige Hengste war es der Escamillo-Sohn Ed Sheeran vom Zuchtverband für deutsche Pferde. Ausgestellt und auch geritten wurde der Hengst von Kim-Pia Mündelein. Die Richter bewerteten die Leistung des Rapphengstes mit der gewichteten dressurbetonten Endnote von 8,84, was am Ende die höchste Endnote des Starterfeldes war. Dabei war den Richtern der sehr bergauf gesprungene und getragene Galopp sogar die Traumnote 10,0 wert. Die Leistungsbereitschaft des Hengstes, den Andrea Schür in Leverkusen aus einer Damon Hill-Mutter gezogen hatte, wurde mit einem glatten „sehr gut“ bewertet, für die Rittigkeit gab es die 8,8. Trab und Schritt erhielten jeweils die 8,5 und 8,0.

Mit seiner Endnote verwies Ed Sheeran die Konkurrenz mit Weile auf die Plätze. Mit der Endnote von 8,10 rangierte schlussendlich Zelebration v. Zenon aus der Zucht von Heinrich Schröder aus Bahrenborstel an zweiter Stelle bei den Vierjährigen. Ausstellerin Chiara Warneboldt war auch Reiterin des Hengstes, dessen Galopp und Gesamteindruck die besten Teilnoten waren (8,5 und 8,4). Unter seiner Reiterin präsentierte sich Zelebration für eine 8,2 in der Rittigkeit, ein glattes „gut“ erhielt der Hengst für seinen Trab. Im Schritt präsentierte er sich für eine 7,5.

Drittbester Hengst der Sportprüfung I war Despo Olympus von Bellin, der zugleich auch als letzter Hengst eine Endnote von mehr als 8 erhielt. D. Mozes hat den niederländischen Hengst v. Desperado aus einer Sorento-Mutter gezogen (A: Monic Schmidheiny). Unter dem Sattel von Bart Desender für eine gewichtete Endnote von 8,03. Schritt war hier die am besten bewertete Grundgangart und Teilnote mit 8,5. Die weiteren Teilnoten lauteten 8,0 (Trab), 8,2 (Galopp), 7,7 (Rittigkeit) und 7,8 (Gesamteindruck).

Fünfjährige Hengste

Die Hengste des Jahrgangs 2018 mussten sich in der Sportprüfung II beweisen, es waren vier an der Zahl. Mit Most wanted Nero war es hier Morricone I, der den Hengst mit der besten gewichteten dressurbetonten Endnote stellte (8,41). Die 8,8 zückten die Richter für den Schritt des Hengstes aus der Zucht von C. J. Bruin, von dem auch hier Monic Schmidheiny Ausstellerin und Bart Desender der Reiter war. Muttervater von Most wanted Nero ist Donnerball, ein Sohn v. Donnerhall. Die 8,5 vergaben die Richter jeweils für den Trab, Galopp und den Gesamteindruck des Rappen. Für die Rittigkeit wurde ein glattes „gut“ vergeben.

Mit Van Dijk v. Vitalis gelang noch einem zweiten Hengst in der Gruppe, die 8,0 zu knacken. Claudia Mohlfeld ist Züchterin des Hengstes aus einer Duke Ellington-Mutter, der vom Gestüt Sprehe in Münster ausgestellt wurde. Beatrice Arturi präsentierte den Rappen für eine Endnote von 8,22. Die 8,5 gab es für den Schritt und den Gesamteindruck des Hannoveraner Hengstes. Die übrigen Teilnoten für Van Dijk lauteten 8,3 (Rittigkeit), 8,2 (Galopp) und 7,7 (Trab).

Auch der drittbeste Hengst bei den Fünfjährigen ist ein Vitalis-Sohn. Victorianus wurde von Johannes zur Lage in Bersenbück aus einer Rubin Royal-Mutter gezogen, Frank Rost ist Aussteller, Felicitas Rost Reiterin des dunkelbraunen Hannoveraners. 7,84 lautete die Endnote hier. Diese ergab sich aus den Teilnoten 8,8 für den Schritt, 8,0 für den Gesamteindruck, 7,8 für die Rittigkeit, 7,5 für den Galopp und 7,2 für den Trab.

Kurz-VA

Sir Gribaldi heißt der Sieger der Kurz-Veranlagungsprüfung in Münster. Dabei handelt es sich um einen Secret-All Inclusive-Sohn von der ZG Aronis und Janßen, ausgestellt vom Gestüt Sprehe. Im Sattel des Hannoveraner Hengstes saß erneut Beatrice Arturi, die den Hengst zu einer gewichteten dressurbetonten Endnote von 8,59 ritt. Ein glattes „sehr gut“ vergaben die Richter für den Galopp von Sir Gribaldi. 8,8 erhielt der Hengst für seine Leistungsbereitschaft, mit 8,6 wurde der Trab bewertet. Sir Gribaldi ging für eine 8,2 Schritt, die Rittigkeit des Hengstes wurde mit 8,5 bedacht.

Nochmal Secret hieß es auf Rang zwei der Kurz-VA, nämlich für den niederländisch gezogenen Pride aus einer Apache-Mutter. E. T. den Bosch hat den Hengst gezogen, Sönke Rothenberger war Aussteller des Fuchses. Bart Veeze saß im Sattel von Pride, dessen Trab mit 9,5 nahe an das Optimum kam. 9,2 erhielt der Hengst für seinen Galopp, während der Schritt mit 6,8 dagegen ziemlich abfiel. Die Rittigkeit und Leistungsbereitschaft bedachten die Richter mit 8,5 und 8,8.

Vererber Bon Courage stellte den drittbesten Hengst des Starterfeldes, Bon Amour aus einer Fürst Romancier-Mutter. 8,45 erzielte der Hengst aus der Zucht von Heike und Hermann Bonhorst als Gesamtnote. Beatrice Arturi stellte den dunkelbraunen Hannoveraner Hengst für das Gestüt Sprehe vor. 9,0 lautete die beste Teilnote des Hengstes, die er für seinen Trab bekam. Die weiteren Teilnoten für Bon Amour lauteten 8,8 (jeweils für Galopp und Leistungsbereitschaft), 8,5 für den Rittigkeit und 7,3 für den Schritt.

