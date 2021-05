Hof Kasselmann Online Auktion: Fürst Jazz-Tochter Preisspitze

Schon zum zweiten Mal hatte der Hof Kasselmann zu einer Online Auktion eingeladen. Elf junge Dressurtalente aus eigener Zucht und Ausbildung kamen unter den virtuellen Hammer. Der Durchschnittspreis betrug 68.500 Euro – zwei Pferde lagen im sechstelligen Bereich, allen voran die Rappstute Fleur de Cherie.

Für 157.000 Euro wechselte die Fürst Jazz-Sandro Hit-Tochter Fleur de Cherie den Besitzer, die passenderweise mit der Katalognummer 1 an den Start ging. Nach einem spannenden Bid up konnten sich Käufer aus Australien die vierjährige Oldenburger Stute sichern. Ebenfalls viele Gebote gab es für Tasino, einen Nachkommen des Weihegold-Totilas-Sohnes Total Hope aus einer Fürst Heinrich-Mutter. Der fünfjährige Rappe kostete 153.000 Euro und wird auch zukünftig in Deutschland beheimatet sein.

Mit 90.000 Euro dritteuerstes Pferd war Frank Jacques v. Franklin-Don Schufro, ein vierjähriger Hannoveraner. Er wird seine neue Box in den USA beziehen und zukünftig von Grand Prix-Reiter Ben Ebeling weiter ausgebildet. Ein ganz besonderes Pferd ist auch der vierjährige Fingerprint v. Floriscount-Don Frederico: Die 27.000 Euro aus seinem Verkauf gehen komplett an die Charity-Initiative „Reiten gegen den Hunger“.

Alle Ergebnisse der Auktion finden Sie hier.