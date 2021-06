Jérôme Guerys Garfield de Tiji des Templiers geht in die Zucht

Springpferdezüchter, aufgepasst! Es gibt erstmals Frischsamen des Fünf-Sterne-erfolgreichen Hengstes Garfield de Tiji des Templiers von Jérôme Guery (BEL).

Mannschaftseuropameister Jérôme Guery selbst hat auf seiner Instagram-Seite bekannt gegeben, dass Garfield de Tiji des Templiers mit seinen 15 Jahren in die Zucht gehen soll. Mit Guery im Sattel hatte der Schimmel, der so gar keine Ähnlichkeit mit seinem Namenspaten hat, zahlreiche internationale Erfolge gefeiert. So waren die beiden beispielsweise Dritte im Sires of the World-Springen in Lanaken, Zweite beim CSI5* in St. Tropez, Vierte in Chantilly und vieles mehr.

Garfield ist ein 15-jähriger BWP-Hengst v. Quasimodo Z und damit ein Quidam de Revel-Enkel. Die Mutter stammt von dem Gotthard-Sohn Goldspring de Lauzelle ab. Weiter geht es mit Darco-Vater Lugano van la Roche und dem Vollblüter Marcio xx. Aus seinem Mutterstamm kommen mehrere ebenfalls in internationalen Springen erfolgreiche Pferde, unter anderem eine Halbschwester v. Skippy II.

Den Züchtern steht Garfield de Tiji nun über das Elevage de Septon in Belgien zur Verfügung.