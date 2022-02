Mecklenburger Alt-Präsident Jürgen Harnack verstorben

Jürgen Harnack ist Anfang Februar im Alter von 80 Jahren gestorben. 1990 war er der erste Präsident des Verbandes der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern.

Als bereits im Jahr nach der Wende, 1990, der Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde, war Jürgen Harnack dessen erster Präsident. Er blieb es bis zum Jahr 2000 und gestaltete den neuen Verband maßgeblich.

In der DDR war der diplomierte Landwirt Leiter verschiedener Agrarbetriebe, so auch der LPG Sabel und damit Leiter des Hengstdepots, dem heutigen Landgestüt Redefin. Mit seiner Frau Carla baute er nach der Wende einen landwirtschaftlichen Betrieb auch mit Pferden in Altenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte auf. Engagiert setzte sich Harnack u. a. dafür ein, dass das vormals staatseigene Gestüt Ganschow von der Treuhandgesellschaft an die Familie Mencke übertragen wurde.

Am 27. September 2021 hatte Harnack noch seinen 80. Geburtstag feiern können. Am 4. Februar ist er nach langer schwerer Krankheit verstorben.