Neuer Vermarkter: Felix Flinzer – vom DOKR zum Holsteiner Verband

Der Holsteiner Verband hat heute seinen neuen Vermarkter vorgestellt: Der 25-jährige Felix Flinzer soll ab dem 1. Oktober das Auktionsgeschehen und den Verkauf im Land zwischen den Meeren in die Hände nehmen.

Wer ein Pferd vom Holsteiner Verband erwerben möchte, wendet sich ab dem 1. Oktober an Vermarkter Felix Flinzer. Der 25-Jährige wird neuer Leiter der Holsteiner Verband Vermarktungs und Auktions GmbH. Flinzer stammt aus Nordfriesland und ist nach Abschluss der Schule nach Westfalen gezogen. Beim Deutschen Olympiade Komitee für Reiterei (DOKR) hat er zunächst Pferdewirt/klassische Reitausbildung gelernt. Anschließend folgte dort eine Lehre zum Kaufmann für Büromanagement mit der Fachrichtung Marketing und Vertrieb.

In Warendorf war er auch in die Organisation von Großveranstaltungen eingebunden. Parallel hat er Pferde bis Klasse S im Springsport vorgestellt. Zufrieden, den vakanten Posten des Vermarkters beim Holsteiner Verband nun besetzt zu wissen, äußerte sich Ulrich Steuber, seit Juni erster Vorsitzender des Holsteiner Verbandes. „Wir freuen uns, mit Felix Flinzer einen jungen und hochmotivierten Vermarktungsleiter gefunden zu haben, der neue Impulse setzen wird“.

Der neue Vermarkter beim Holsteiner Verband, der selbst auf dem Bundeschampionat und in Lanaken bei der Weltmeisterschaft der Jungen Springpferde geritten ist, verspricht Tatendrang. „Ich freue mich über das große Vertrauen des Vorstandes, mir die Leitung der Vermarktung des Holsteiner Verbandes zu übertragen“, so Felix Flinzer. „Ich bin mir der hohen Erwartungen der Züchter bewusst und werde gemeinsam mit dem Team stetig an der Verbesserung und Erweiterung der Vermarktungsmöglichkeiten unserer Holsteiner Pferde arbeiten, damit das Züchten von Holsteinern für unsere Züchter noch lukrativer wird“.

Infos: Holsteiner Verband