Oldenburger Elite-Fohlenauktion mit Preisspitze v. Las Vegas

Bei der 31. Elite-Fohlenauktion im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta kamen 67 Fohlen unter den Hammer. Der durchschnittliche Preis lag bei 13.000 Euro, die Preisspitze wechselte für 67.000 Euro seinen Besitzer.

Ein Neffe des unter Therese Nilshagen erfolgreichen Dante Weltino war das begehrteste Fohlen der 31. Elite-Fohlenauktion im Oldenburger Pferde Zentrum Vechta. Las Cruces v. Las Vegas-Vivaldi wurde an einen Stall in Großbritannien verkauft. Züchter Olaf Bahls aus Mecklenburg-Vorpommern freute sich über 67.000 Euro, die er für sein Hengstfohlen bekam.

Das zweitteuerste Fohlen der Auktion war ebenfalls eine Dressurhoffnung. Für den Va Bene-Sohn aus einer Mutter v. Sir Donnerhall I, Züchterin ist Ulrike Finck-Deichner aus Hessen, fiel der Hammer bei 26.000 Euro. Im Gegensatz zur Preisspitze bleibt das Fohlen namens Valentin in Deutschland. Die Muttertstute stammt aus dem Stutenstamm der Egale/Egatine, der bereits die Grand Prix-Pferde Elisienne und London Eye hervorbrachte.

Die Preisspitze bei den Springfohlen stellte die Pferdezucht Blüggel GbR aus Nordrhein-Westfalen. A Pleasure to have v. Aganix du Seigneur Z-Diamant de Semilly wechselte für 21.000 Euro seinen Besitzer. Das Hengstfohlen bleibt auch nach seinem Umzug in Deutschland. Die Mutterstute selbst, Orfee VDB, feierte bereits Erfolge in Parcours bis 1,50 Meter. Zu den Geschwistern der Mutterstute zählen unter anderem Cella, einst unter dem Briten Ben Maher erfolgreich, und Erco van’t Roosakker, der unter anderem von Daniel Deusser und Lorenzo de Luca international vorgestellt wurde.

Insgesamt wurden 67 Fohlen auf der 31. Elite-Fohlenauktion versteigert, 26 davon wurden ins Ausland verkauft. Mit zehn Fohlen zeigten sich die Briten am kauffreudigsten, drei Fohlen gingen nach Portugal, weitere drei nach Schweden, jeweils zwei in die Niederlande, nach Kolumbien, Österreich und Spanien und jeweils eins nach Polen und in die Schweiz. Bei einem Gesamtumsatz von 873.500 Euro, der bei der Auktion erwirtschaftet wurde, lag der Durchschnittspreis für die Fohlen bei 13.000 Euro.

Hier finden Sie die gesamte Preisliste der 31. Elite-Fohlenauktion.

Am heutigen Sonntag stehen weitere 60 Fohlen auf dem Vechtaer Fohlenmarkt zum Verkauf. Hier finden Sie den entsprechenden Katalog.

