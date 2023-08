Hambach: Sieg für Janneke Boonzaaijer im CCI3*-S

Neben dem Sieg der Niederländerin Janneke Boonzaaijer gab es beim Vielseitigkeitsturnier in Hambach außerdem das Drei-Sterne-Debüt einer Bundeschampionesse.

In Hambach trafen sich an diesem Wochenende die Vielseitigkeitsreiter zur Drei-Sterne-Kurzprüfung. 29 Teilnehmer starteten am Freitag in die Dressur, 24 beendeten die Prüfung am heutigen Sonntag.

Nach der Dressur war die Niederländerin Janneke Boonzaaijer noch an neunter Stelle im Ranking. Nach einem beinahe fehlerfreien Geländeritt setzte sich die 26-Jährige im Sattel ihres Wallachs Coffee Ijs v. Couleur Noire jedoch an die Spitze. Auch ein Abwurf im abschließenden Springen änderte an ihrem Sieg nichts mehr. Mit einem Gesamtergebnis von 35,9 Minuspunkten beendete die Reiterin, die ihre Nationalfarben bei den Olympischen Spielen 2021 vertrat, die Prüfung und siegte damit.

Weniger hoffnungsvoll war das Ranking nach der Dressur für Fabian Held. Der aus der Nähe von München stammende Pferdewirt rangierte nach der Dressur zunächst auf Platz 26. Im Sattel der Trakehner-Stute Alisha arbeitete er sich mit lediglich 0,8 Fehlerpunkten im Gelände jedoch in die Nähe des Treppchens vor. Schließlich konnte sich der 31-Jährige mit einem fehlerfreien Ritt im Parcours über Platz zwei freuen.

Ähnlich erging es Alina Dibowski, die nach ihrer Dressur einige Plätze wettzumachen hatte. Sie brachte die Vollblut-Stute Little Princess an den Start. Von Platz 20 nach der Dressur, lagen sie nach dem Gelände auf Platz sieben. Ein fehlerfreier Ritt im Abschlussspringen sicherte dann den dritten Platz mit einem Gesamtergebnis von 37,5 Minuspunkten.

Debüt der Bundeschampionesse Lillet

Die nun siebenjährige Livello-Tochter Lillet aus einer Calido I-Mutter wurde 2021 Bundeschampionesse der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde. Damals in Warendorf wie heute in Hambach im Sattel: der Vater der Drittplatzierten und Mannschafts-Olympiasieger von 2008, Andreas Dibowski. Die Holsteiner Stute gab mit ihrem Auftritt in Hambach ihr Drei-Sterne-Debüt. Dieses schloss sie mit 31,2 Minuspunkten nach der Dressur, 7,6 Fehlerpunkten im Gelände und strafpunktfrei im Parcours – das macht ein Gesamtergebnis von 38,8 Punkten – auf dem siebten Platz ab. Ein Debüt, das sich sehen lassen kann.

Alle Ergebnisse vom Vielseitigkeitsturnier in Hambach 2023 finden Sie hier.

