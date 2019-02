Personelle Neubesetzungen bei der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH

Die Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH hat sowohl einen neuen Vermarktungsleiter als auch eine neue Geschäftsführerin.

Am 1. April 2019 tritt der 42-jährige David Laniado die Stelle als Vermarktungsleiter bei der Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH an. Laniado ist sowohl Pferdewirtschaftsmeister Reiten als auch Zucht und Haltung. Sportlich ist er in allen Sätteln zuhause, ritt Springen bis Klasse S**, Dressur bis Klasse M und Vielseitigkeit bis Klasse L. Er hat in Sportställen gearbeitet wie dem von Andreas Krieg oder dem Hofgut Albführen.

Nun ist er mehr als zehn Jahre lang selbstständig tätig gewesen als Reitlehrer, Bereiter und auch im Bereich Vermittlung und Verkauf von Pferden. Bereits seit 2016 gehört er außerdem zur Prüfungskommission für angehende Pferdewirte in Baden-Württemberg und seit dem vergangenen Jahr auch für Pferdewirtschaftsmeister.

Neue Geschäftsführerin

Die Geschäftsführung der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH und der Arbeitsgemeinschaft der Süddeutschen Pferdezuchtverbände obliegt ab dem 1. März 2019 Heike Blessing-Maurer (50), die im fränkischen Villersbronn bei Dinkelsbühl zu Hause ist.

Seit acht Jahren ist die Dipl. Kommunikationsdesignerin als freie Mitarbeiterin bereits bei der Süddeutschen Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH im Boot. Ab dem 1. März 2019 wird sie die Zügel in der Geschäftsstelle in Leutershausen in die Hand nehmen.

Die passionierte Züchterin, u.a. des DSP-Champions 2018, Damian, sowie der Bundeschampionatsfinalistin Dressur Donna Charian, war elf Jahre im Matthaes Verlag für die Zeitschrift Reiterjournal mit verantwortlich. Ab 2004 war sie bis 2010 Verlagsleiterin bei Matthaes Medien (Reiterjournal/Züchterforum) in Stuttgart.

In ihrer Selbständigkeit war Heike Blessing-Maurer u.a. für die Süddeutschen Pferdezuchtverbände, den Pferdezuchtverband Baden-Württemberg, die Süddeutschen- und Deutschen Hengsthalter, das CSI Nördlingen und weitere Kunden aus der Pferdebranche aktiv.

„Mit der Neuausrichtung unserer GmbH haben wir Gesellschafter entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt: Herr Laniado kann sich komplett auf die Vermarktung im In- und Ausland konzentrieren und diese weiter ausbauen. Mit Heike Blessing-Maurer haben wir eine bewährte Kraft ganz gewonnen, die als Geschäftsführerin u.a. unsere gemeinsame Marke und Rasse, das Deutsche Sportpferd, strategisch weiterentwickeln wird“, so der AGS-Vorsitzende Karl-Heinz Bange.

Quelle: Pressemitteilung