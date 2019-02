Sport am Wochenende

Doha, Mexiko, Miami: So lauten die ersten drei Stationen der Global Champions Tour 2019. Los geht’s dieses Wochenende also im Nahen Osten, auch eine Riege von deutschen Springreitern wird dort um Punkte und Preisgelder kämpfen. Der Dressurnachwuchs hat es hingegen nicht ganz so weit.

Internationales Dressurturnier (CDI4*/Y/J/Ch/P) in Lier/BEL

Zum dritten Mal findet an diesem Wochenende das CDI Lier in Belgien statt. Einer doppelten Herausforderung wird sich Semmieke Rothenberger stellen: Die mehrfache Europameisterin hat nicht nur die Junge Reiter-Tour mit Dissertation genannt, sonder steht mit Geisha zudem auf der Teilnehmerliste für die CDI4*-Tour. Und auch Lucie-Anouk Baumgürtel, ebenfalls mehrfache Pony-Europameisterin, wird in zwei Altersklassen antreten. Nachdem ihr bisheriger Erfolgspartner Massimiliano nun von ihrer jüngeren Schwester Lana-Pinou vorgestellt wird, sattelt sie für die Pony-Tour in Lier den Fuchshengst Coriander. Darüber hinaus wird sie mit Sweetheart bei den Junioren mitmischen.

CDI4*: Jill de Ridder (Hergenrath); Marcus Hermes (Billerbeck); Semmieke Rothenberger (Bad Homburg); Heiner Schiergen (Krefeld); Andrea Timpe (Hattingen); Ann-Christin Wienkamp (Ladbergen).

CDIY: Kim Burschik (Iserlohn); Sophie Reef (Bad Bentheim); Semmieke Rothenberger (Bad Homburg).

CDIJ: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Nele Löbbert (Witten); Franzsika Nölken (Bad Honnef); Moritz Treffinger (Oberderingen).

CDICh: Lisa Steisslinger (Böblingen).

CDIP: Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln); Shona Benner (Billerbeck); Antonia Busch-Kuffner (Prinzhöfte); Johanna Kuhllmann (Hamminkeln).

Weitere Informationen unter www.cdilier.be

Internationales Spring- und Weltcup Dressurturnier (CSI4*/U25/CDI-W/3*/1*/J) in Wellington/USA

CSI4*: Markus Beerbaum (Thedinghausen)

CSIU25: Jessica Frey (Simmersfeld)

CDI-W: Michael Klimke (Münster)

CDI3*: Michael Klimke (Münster)

CDI1*: Kevin Kohmann (Pansdorf)

CDIJ: Mathilda von Guttenberg (Hagen)

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com Internationales Springturnier (CSI4* – Sunshine Tour) in Vejer de la Frontera/ESP

Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Marcel Marschall (Altheim); Stephan Naber (Drensteinfurt); Nicola Pohl (Marburg); Lisa-Mayleen Thoma (Gütersloh)

Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura/POR

Mark Bettinger (Deutschland).

Weitere Informationen unter www.vilamouratour.com