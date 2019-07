Quiwi Dream stellt Spitzenpferd der Holsteiner Sommerauktion 2019

Die Sommerauktion des Holsteiner Verbandes feierte am vergangenen Wochenende ihre dritte Auflage. 15 Nachwuchspferde für den Parcours kamen zu diesem Anlass unter den Hammer. Den Spitzenpreis erzielte eine Quiwi Dream-Tochter.

Bei 28.500 Euro fiel der Hammer von Auktionator Hendrik Schulze Rückamp bei der Holsteiner Sommerauktion 2019 für die interessant gezogene Quasi v. Quiwi Dream-Con Air. Den Zuschlag für die vierjährige Stute erhielten schließlich Käufer aus Italien. Auch Carrera v. Catoo-Acorado ging für 23.000 Euro an Interessenten aus dem Ausland. Die fünfjährige Stute ist bereits in Springpferdeprüfungen platziert und wird ihre Karriere nun in den Niederlanden fortsetzen. 19.000 Euro kostete der großrahmige Wallach Quinou v. Quiran-Heraldik xx, der zukünftig ebenfalls in Italien beheimatet sein wird.

Die 14 versteigerten Pferde erzielten einen Durchschnittspreis von 16.142 Euro. Dabei blieben acht Pferde in Deutschland, sechs wechselten ins europäische Ausland. Das Pferd, das im Auktionsring kein Gebot erhalten hatte, konnte im Anschluss der Auktion noch verkauft werden.

Geschäftsführer Roland Metz zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen: „Wir haben mehr erreicht, als wir erwartet hatten“, sagte er. Vor allem freuten ihn die zahlreichen Neukunden aus dem Nachwuchs- und Amateurbereich.

Alle Ergebnisse der Holsteiner Sommerauktion finden Sie hier.