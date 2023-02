ReproTraining 2023: Management Sportpferde in der Zucht, Verhaltensauffälligkeiten aus gynäkologischer Sicht und mehr

In interaktiven Live-Online-Seminaren geht es am 7. und 14. Februar um jeweils 19 Uhr um das Management von Sportpferden in der Zucht, Rittigkeits- und Verhaltensauffälligkeiten aus gynäkologischer Sicht, Fohlenaufzucht sowie Jungpferdefütterung für erfahrene wie auch unerfahrenere Besitzer und Züchter aufgearbeitet und diskutiert.

In der Vergangenheit stießen die Online-Seminarreihen von ReproTraining auf viel und gute Resonanz. Dort war es um das Stutenmanagement und die neuen reproduktionsmedizinischen Techniken sowie das Management der Zuchtstute und des Fohlens gegangen. Sie sind hier und hier noch als Aufzeichnungen verfügbar.

Nun hat ReproTraining eine neue Online-Seminarreihe ins Leben gerufen. Die Themenblöcke Management von Sportpferden in der Zucht, Rittigkeits- und Verhaltensauffälligkeiten aus gynäkologischer Sicht, Fohlenaufzucht sowie Jungpferdefütterung richten sich an Pferdebesitzer, Züchter und Neueinsteiger in die Pferdezucht. Im Zuge der Seminare werden auch die Landstallmeister der gastgebenden Landgestüte über ihre eigenen Strategien berichten und Ausblicke in die Zukunft geben.

Darüber hinaus dozieren Experten aus Zucht und Veterenärmedizin wie Dr. Dominik Burger (Leitung ISME Avenches, Team-Vet Eventing SVPS, Schweiz), Prof. Dr. Ingrid Vervuert (Universität Leipzig) und Dr. Jutta Sielhorst von ReproTraining.

Die Teilnahmegebühr beträgt für die gesamte Seminarreihe 45 Euro. Wer nicht live dabei sein kann, kann sich zum gleichen Preis die Online-Aufzeichnungen angucken. Das ist im Anschluss an die Seminare noch bis zum 1. April 2023 möglich. Zur Anmeldung geht es hier.