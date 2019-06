Schockemöhle Online-Fohlenauktion: Preisspitze von Fürst Toto

Bei der 6. Online-Fohlenauktion der Hengstation Schockemöhle kamen 16 Fohlen unter den virtuellen Hammer. Eines hatten die Youngster dabei gemeinsam: Sie stammen allesamt von Schockemöhle-Hengsten ab. Am meisten investierten die Käufer in einen Sohn des Fürst Toto.

Der kleine Hengst kam im April 2019 zur Welt und hört auf den Namen For the best. Er stammt aus dem ersten Jahrgang des Fürst Toto v. Fürstenball-Totilas, der wiederum mütterlicherseits auf den Oldenburger Stamm der Kastete zurückgeht. 37.000 Euro zahlten Käufer aus Australien bei der Online-Fohlenauktion für den potenziellen Dressurnachwuchs.

Das zweitteuerstes Fohlen strebt ebenfalls eine Karriere im Viereck an: Bei 19.000 Euro erhielten Käufer aus Deutschland den Zuschlag für den Rapphengst Dantino v. Dante’s Junior-Fürstenball. Dessen Großmutter Desert Rose brachte bereits die gekörten Hengste Blue Hors Farrell und Figaro von Nymphenburg. Auch der für 18.000 Euro verkaufte Fürsten Love v. Fürstenball-Sir Donnerhall wird zukünftig in Deutschland verbleiben.

Zukünftige Stars im Parcours

Das teuerste Springfohlen wechselte für 16.500 Euro nach Spanien. Der Name der kleinen Stute verrät es schon: Presley Blue ist eine Tochter des auf Fünf-Sterne-Niveau erfolgreichen Presley Boy aus einer Chacco-Blue-Mutter. 14.500 Euro kostete Chacco’s London, für den ebenfalls australische Käufer den Zuschlag erhielten. Das Hengstfohlen kommt aus dem Stamm von Ludger Beerbaums Mannschafts-Weltmeister Priamos.

Insgesamt erzielten die zehn dressur- und sechs springbetonten Fohlen einen Durchschnittspreis von 13.125 Euro. Der Gesamtumsatz lag bei 210.00 Euro. Dabei gaben für sechs Fohlen Käufer aus dem Ausland das höchste Gebot ab.

Alle Ergebnisse der Online-Fohlenauktion gibt es hier.