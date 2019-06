Familie Ismer mit Graf-Landsberg-Velen-Medaille ausgezeichnet

Mit der „Dieter-Graf-Landsberg-Velen-Medaille“ werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in herausragender Weise um die Förderung des Pferdesports oder der Pferdezucht verdient gemacht haben. Nun hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) diese Auszeichnung an Familie Ismer für ihr Lebenswerk vergeben.

Seit 1959 betreibt die Familie das Gestüt Ismer und den Tierpark Ströhen in Niedersachsen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums ehrte sie die FN nun mit der Dieter-Graf-Landsberg-Velen-Medaille in Bronze, die nach dem 2012 verstorbenen Dieter Graf Landsberg-Velen benannt ist.

Das Gestüt Ismer ist mit etwa 60 Mutterstuten und 15 Deckhengsten das größte private Arabergestüt in Europa. Ende der 1950er Jahre kaufte Rolf Ismer die erste Vollblutaraberstute. In den 1960er Jahren veredelte er Welsh Pony Stuten mit arabischen Vollblütern und stellte so die Weichen für die Zucht des Hannoverschen Reitponys. Holger Ismer übernahm anschließend für über 40 Jahre die Leitung des Gestüts. „Ihm ist es besonders zu verdanken, dass die Zucht arabischer Pferde in Ströhen etabliert wurde und das Gestüt zu einem der erfolgreichsten Arabergestüte weltweit herangewachsen ist“, so FN-Generalsekretät Sönke Lauterbach bei der Verleihung.

Inzwischen führt Dr. Nils Ismer in dritter Generation die Erfolgsgeschichte des Gestüts fort. Er verkauft heute weltweit arabische Pferde aus Ströhen und arbeitet eng mit dem ungarischen Nationalgestüt Bábolna und dem Haupt- und Landgestüt Marbach zusammen. Jährlich kommen etwa 50 Fohlen auf Gestüt Ismer zur Welt, darunter auch viele Champions auf Araberschauen rund um den Globus.

Ein Leben für die Tiere

Das Vollblut-Arabergestüt liegt auf dem 200 ha großen Gelände des Naturtierparks Ströhen. Dieser wurde 1959 auf dem Gelände des niedersächsischen Bauernhofs Wege gegründet und liegt zwischen Hannover, Osnabrück und Bremen. Im Tierpark leben über 600 Säugetiere und Vögel aus fünf Kontinenten in natürlichen Freianlagen und Gewässern. Dabei beheimatet der Tierpark neben exotischen Tieren auch einheimische Tierarten.

„Mit dem Tierpark Ströhen trägt Familie Ismer nicht nur zum Erhalt von dem Aussterben bedrohter Tierarten bei, sondern vermittelt den Besuchern in der Tierschule auch, wie und warum Tiere sich auf den Menschen einlassen und von ihm führen lassen. Nicht zuletzt gewähren Tierpark und Gestüt Einblicke in die Haltung und den Umgang mit Tieren. Gerade die letzten Punkte sind in einer Zeit, in der Menschen nicht mehr selbstverständlich mit Tieren aufwachsen, von essentieller Bedeutung. Hier sehen Kinder, dass es keine lila Kuh gibt“, begründete Lauterbach die Auszeichnung.