Springreiter Michael Kölz neuer Körkommissar in Neustadt/Dosse

Wenn der Pferdezuchtverband Brandenburg/Anhalt vom 2. bis 4. März zum Schaufenster der Besten, der zweiten großen DSP-Junghengstkörung, nach Neustadt/Dosse einlädt, sitzt ein neues Gesicht am Tisch der Körkommission: Michael Kölz.

Vom 2. bis 4. März findet in der Graf von Lindenau-Halle des Haupt- und Landgestüts Neustadt/Dosse das Schaufenster der Besten statt, die zweite große Körung des Zuchtverbands des Deutschen-Sportpferdes. Erstmals ist Springreiter Michael Kölz mit dabei. Er ist der neue Sportkommissar Springen. Als Sportkommissar Dressur fungiert erneut der bis Grand Prix erfolgreiche Dietmar Schulz.

Der 39-jährige Kölz ist Pferdewirtschaftsmeister und betreibt zusammen mit seiner Frau Ellen das Gut Tautendorf in Leisnig, Sachsen. Seine größten sportlichen Erfolge errang er mit DSP-Wallach Anpowikapi v. Askari sowie dem Moritzburger Landbeschäler Dipylon. Anpowikapi trug ihn unter anderem zur Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Balve 2018 und anschließend auch über die Parcours beim CHIO Aachen. Auch Dipylon hat Michael Kölz erfolgreich in der Soers vorgestellt, gewann mit ihm zudem die Großen Preise von Redefin, Darmstadt, Forst, Nördlingen und Aschersleben und platzierte sich bei Turnieren wie Leipzig und Lanaken.

Aber nicht nur im großen Sport, sondern vor allem auch als Ausbilder junger Pferde hat sich Michael Kölz einen Namen gemacht – die er dann zum Teil auch selbst züchtet. Ein Beispiel dafür ist die Lemwerder-Tochter Lexie Grey, die in Springen bis 1,45 Meter international platziert ist. Auch in Sachen Hengste hat Michael Kölz Erfahrung, nicht nur als Reiter von Dipylon. Letztes Jahr stellte er mit dem Dominator Z-Sohn De Majestät einen Prämienhengst beim Schaufenster der Besten.

Die Hengste, die sich dieses Jahr in Neustadt/Dosse zur Körung vorstellen, sind nun online mit Videos einsehbar. Über diese Plattform kann im Anschluss an die Körung auch auf die verkäuflichen gekörten und ungekörten Hengste geboten werden. Die Auktion startet am 3. März um 9 Uhr und endet am Dienstag, 7. März, ab 19.30 Uhr.