Video aus Vejer de la Frontera: neue Diskussionen um Springreiter Martin Fuchs

Vor einigen Tagen erhielten wir zwei Videoausschnitte vom Turnier in Vejer de la Frontera, auf denen zu sehen ist, wie der Schweizer Springreiter Martin Fuchs eines seiner Pferde schlägt. Der Fall wird bei der FEI bereits diskutiert. Fuchs hat auf unsere Nachfrage hin Stellung bezogen.

Das Video zeigt Martin Fuchs auf dem zehnjährigen Hannoveraner Commissar Pezi. Es sind Aufnahmen aus dem Großen Preis von Vejer de la Frontera am 19. Februar 2023. Auf dem ersten Clip ist zu sehen, wie Martin Fuchs mit dem braunen Wallach in Richtung eines nicht zu sehenden Hindernisses galoppiert: Es handelt sich dabei, so erläuterte es uns Fuchs (siehe unten) auf unsere Anfrage, um den ersten Sprung. Nach ca. zwei Sekunden stoppt Commissar Pezi und dreht nach links ab. Fuchs versucht zunächst, ihn mit Zügel- und Schenkelhilfen wieder in Richtung des Sprunges zu wenden. Als das nicht gelingt, nimmt er die Gerte, die er in der rechten Hand hält, und schlägt den Wallach zweimal an die rechte Halsseite, mit einer Ausholbewegung, aber nicht allzu fest. Hier endet das erste Video.

Der zweite Video zeigt Martin Fuchs aus einer anderen Kameraperspektive an einer anderen Stelle des Parcours, aber ebenfalls noch vor dem Start, wie man später im Clip sehen kann. Wieder will Commissar Pezi nicht in Richtung eines Hindernisses. Diesmal rennt er rückwärts. Fuchs‘ Versuche, ihn mit Schenkeln und Zügeln zu bewegen, die Bewegungsrichtung zu ändern und sich wieder in Richtung Sprung zu orientieren, scheitern. Erneut nimmt er die Gerte in eine Hand und schlägt Commissar Pezi auf den Hals, diesmal fester. Er hat Erfolg. Der Wallach ändert die Richtung, peilt nun das Hindernis an.

Martin Fuchs erläutert das Video

Die Art der Widersetzlichkeit und Fuchs‘ Reaktionen ähneln denen auf den Videos vom April 2022 aus Linz, wo Fuchs einen ähnlichen Konflikt mit seinem Pferd Viper Z hatte. Er wurde damals angezeigt. Aber weder der Weltreiterverband (FEI) noch die Staatsanwaltschaft sahen hier einen Regelverstoß bzw. einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Auch die aktuellen Videoaufnahmen sind Thema bei der FEI, wie uns auf Nachfrage bestätigt wurde. Zu welchem Schluss man beim Weltverband kommt, ist noch offen.

Fuchs selbst hat gegenüber St.GEORG den Vorfall folgendermaßen erläutert:

In Vejer kam es vor dem Start zum Großen Preis mit meinem Pferd Commissar Pezi zu einer diskutierten Situation.

Stets bin ich um die natürliche Harmonie zwischen meinem Pferd und mir bemüht. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich ein Pferd physisch wie auch psychisch wohl fühlen muss, damit es seine sportliche Topleistung abrufen kann.

Als ich in den Parcours kam, wollte Pezi nicht in Richtung Start galoppieren. Ich versuchte ihn zuerst mit klaren, der Situation angemessenen Hilfen zu überzeugen, wieder umzudrehen. Als er sich widersetzte, versuchte ich ihn mit dem nach Reglement gültigen Einsatz der Peitsche auf die Bahn zurückzubringen.

Pezi verstand immer noch nicht, was ich genau von ihm verlangte. Ich versuchte wieder Ruhe reinzubringen, damit er die Möglichkeit hatte, meine Anweisung zu verstehen. Danach folgten zwei weitere Peitschenhilfen auf den Hals, er befolgte die Anweisung und wir galoppierten in Richtung des ersten Sprunges. Meine Belohnung folgte sofort. Meine Schenkelhilfen ließen nach und ich gab ihm die Möglichkeit nach vorne zu galoppieren, indem meine Hand die Bewegung zuliess.

Während des Parcours zeigte sich Pezi entspannt und konzentriert. Dies bestätigte mir, dass mein konsequentes und sofortiges Handeln richtig war. Pezi verstand im Anschluss, dass er mir als Reiter vertrauen kann.

Für mich sind solche Situationen wertvoll. Ich bin überzeugt, dass solche Situationen die Beziehung zwischen Pferd und Reiter stärken können, sofern man sie richtig löst. Anweisungen müssen kurz, klar, konsequent, angemessen und emotionslos durchgeführt werden. Ebenso wichtig, auf das korrekte Verhalten des Pferdes folgt die richtige Belohnung. All dies kann ich auch im Nachhinein bei der obligaten Videoanalyse meiner Ritte beobachten.