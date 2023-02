Podcast: Hubertus Schmidt: „Meine Pferde“ – ein Blick zurück

Hubertus Schmidt erzählt in diesem Podcast von den unterschiedlichsten Erlebnissen seiner Karriere. Von Pferden wie Axel – der hatte einen „6er Trab“, aber Piaffe-Talent, Escolar, einfach „ne Maschine“ oder Wansuela suerte, die „so schön zu reiten“ war. Was feines Reiten mit Herbert Grönemeyer zu tun hat, welche Teile der USA er liebt und was Escolar schon dreijährig so besonders gemacht hat, verrät der Reitmeister hier.