Takashi Haase neuer Bereiter auf der Station Maas J. Hell

Nachdem die Hengststation Maas J. Hell bei der Körung in Neustadt/Dosse ordentlich eingekauft hat, gibt es nun weitere News aus Klein Offenseth, diesmal personelle Veränderungen.

Bisher waren die Hengste der Station Hell von der Dänin Jennifer Fogh Pedersen betreut worden. Die macht sich nun zusammen mit ihrem neuen Partner selbstständig. Herbert Ulonska, der die Station vor einigen Jahren übernommen hatte, sagt: „Ich wünsche Jennifer, mit der ich gerne zusammengearbeitet habe, für diesen Schritt alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“

Nachfolger Takashi Haase

Für Ersatz ist schon gesorgt. Jennifers Platz nimmt der in Japan geborene Takashi Shibayama Haase (37) ein. Mit zwölf Jahren zog Haase zusammen mit seiner Familie nach Deutschland. Mit Pferden war er seit Kindesbeinen an vertraut. Nach dem Abitur absolvierte er seine Ausbildung zum Pferdewirt im Stall von Peter Luther. Danach arbeitete er unter anderem für Jörg Kreutzmann und im Stall Schultz, ehe er sich selbstständig machte.

Das Angebot von Herbert Ulonska sei für ihn überraschend gekommen: „Es gab und gibt keine Notwendigkeit, die Selbstständigkeit aufzugeben“, erklärte Haase. „Allerdings ist der Zeitpunkt für den Wechsel genau richtig und da ich sportlich weiter vorankommen möchte, passt das Angebot sehr gut. Jeder kennt die Station, die sichere Arbeitsweise von Herbert Ulonska und jeder weiß um die Qualität der Pferde. Ich freue mich auf die verantwortungsvolle Aufgabe und das ganze Team.“

Auch Herbert Ulonska ist mit der Situation glücklich. Im Mittelpunkt der Tätigkeit von Takashi Haase auf der Station Hell stehen die Ausbildung der Junghengste und die Vorstellung der Pferde auf nationalen und internationalen Turnieren. Ulonska sagt: „Ich habe Vertrauen in Takashi Haases Arbeit. Er hat gute Referenzen und als gebürtiger Japaner auch viele Startmöglichkeiten auf internationalen Turnieren. Zudem lag mir an einer dauerhaften und festen Lösung für die Arbeit mit den Hengsten und unseren Sportpferden.

Die Station Maas J. Hell

Hengststation Hell wurde einst von dem großen Hippologen Maas Johannes Hell, dem ehemaligen Geschäftsführer des Holsteiner Verbandes, und seiner Frau Magdalene gegründet. Die Station Hell ist eine der ältesten Privatstationen Schleswig-Holsteins. Hier wirkten beispielsweise Vererber wie Ahorn, Cantus, Acord II, Acorado und Calido sowie unter anderem die Vollblüter Salient xx, Langata Express xx, Mytens xx und Lauries Crusador xx.

Nach dem Tod von Maas Hell 1997 wurde die Station zunächst von Magdalene Hell zusammen mit Thomas Mohr weiter betreut. 2011 wurde sie an den Hamburger Kaufmann Herbert Ulonska verkauft, der sie seitdem weiter führt.

Kaufrausch in Brandenburg

Erst am vergangenen Wochenende hatte Herbert Ulonska Nachwuchs für die Station Hell erworben. Zum einen kaufte er den Springsieger der DSP Körung in Neustadt/Dosse, einen Cassoulet-Lancelot-Sohn, von dem André Thieme als Sportvertreter Springen in der Jury sagte: „Ein Hengst mit ganz viel Ausstrahlung, der vom ersten Tag an Herr des Geschehens war. Von Anfang an bewegte sich der Hengst mit sehr guten, elastischen und energischen Grundgangarten immer bergauf und immer auf dem Hinterbein. Jeder Sprung war extrem kraftvoll, souverän und mit wahnsinnig guter Technik und sehr sehr großem Vermögen.“

Außerdem fand Ulonska Gefallen an einem Dressurhengst: Er schlug bei dem prämierten Quantensprung-Hotline-Sohn zu, der mit 55.000 Euro zur Preisspitze avancierte.