Trakehner Körung: Hengstmarkt „made by Millennium“

Längst ist Millennium zum Stempelhengst nicht nur in der Trakehner Population avanciert. Das zeigt einmal mehr das Lot der Körung. Beim Trakehner Hengstmarkt 2024 gehen 22 von 40 Junghengsten im Vaterstamm auf den Rappen zurück.

Es sind Söhne, Enkel und auch bereits Urenkel von Millennium, die sich beim Internationalen Trakehner Hengstmarkt um die Körung bewerben werden. Insgesamt wurden 40 Junghengste ausgesucht. Vom 28. bis 30. November konkurrieren sie in den Holstenhallen Neumünster um die Zuchtzulassung.

Mit vier direkten Söhnen ist Millennium im Lot vertreten. Sein Sohn Helium stellt drei der potenziellen Vatertiere. Dessen Sohn Rheinglanz, Siegerhengst des Jahres 2020, ist ebenfalls mit einem Trio am letzten Novemberwochenende in Neumünster präsent. Auch der noch junge Beschäler Schäplitzer ist mit drei Söhnen im Körlot vertreten. Insgesamt sind 20 Hengste, die Hälfte der sich um die Körung bewerbenden Zweieinhalbjährigen, in erster, zweiter oder dritter Generation auf Millennium in väterlicher Linie zurückzuverfolgen. Dazu kommen noch zwei weitere Vertreter dieses Vaterstamms, die auf den Millennium-Urgroßvater Kostolany als Stammvater verweisen können.

Neben Millennium insgesamt Vertreter aus zehn Linien beim Trakehner Hengstmarkt

Auf Sixtus (5) bzw. dessen Erzeuger Habicht gehen sechs Hengste zurück, zwei davon über den unter Hubertus Schmidt erfolgreichen Imperio, der über Urenkel im Lot vertreten ist. Das Edelblut spielt eine große Rolle in der Trakehner Reinzucht, in der lediglich Veredler wie englische Vollblüter, Vollblutaraber oder Angloaraber neben Trakehner Hengsten zum Einsatz kommen dürfen.

In der Kollektion der Junghengste beim Trakehner Hengstmarkt 2024 sind drei Halbblüter verzeichnet, Söhne von Asagao xx, Duke of Hearts xx sowie ein Sturmpfeil-Sohn aus einer Vollblutmutter v. Adieu xx. Außerdem stellt sich ein Sohn des Angloarabers L’Elu de Dunn dem Urteil der Körkommission. Aus der Linie des Patricius xx, über Zauberdeyk, der auf Dorothee Schneiders Van Deyk zurückgeht, ist ein Hengst vertreten.

Über Consul nahm der Vollblüter Swazi xx in den 1980er-Jahren Einfluss auf die Trakehner Zucht. Mit den Vätern Interconti und United Affair ist dieser Stamm zweimal im Katalog zu finden. Auch Rondo bzw. Friedensfürst ist über Tempelhof mit zwei Hengsten am Wochenende vor dem ersten Advent mit von der Partie.

Altehrwürdige Trakehner Zuchtheroen wie Pythagoras, Cancara und Impuls runden das Junghengstlot mit jeweils einem Vertreter ab.

Eingeleitet wird die Veranstaltung 2024 mit zwei Schauabenden, „Aubenhausen meets Trakehner“. Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl wird dabei „Ihre“ Dalera, eine väterliche Halbschwester von Millennium, beim Trakehner Hengstmarkt zeigen und gemeinsam mit ihrem Bruder Benjamin Werndl den Weg vom jungen Pferd bis in den Grand Prix Sport darstellen. Noch gibt es Karten für dieses hippologische Highlight.

