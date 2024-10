Weltcup Breslau: Carina Scholz und Soirée d’Amour siegreich

Im Breslau (polnisch Wrocław) wurde Dressur-Weltcup geritten an diesem Wochenende. Carina Scholz und ihre Stute Soirée d’Amour waren eines der deutschen Paare, die die Reise zum Weltcup Breslau nach Polen angetreten hatten. Mit Erfolg – das Paar konnte seine Weltcup-Premiere in der Kür gewinnen.

Seit 2022 ist Soirée d’Amour bei Carina Scholz. Die Erfolgsliste der Rappstute ist lang. Angefangen in jungen Jahren vom Bundeschampionatstitel über eine vordere Platzierung bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Zehn Jahre lang förderte Kira Wulferdingdie noble Oldenburgerin bis auf Grand Prix-Niveau. Unter Carina Scholz etabliert sie sich nun immer mehr auch international in der höchsten Klasse. Der erste gemeinsame Auftritt des Paares in einer Qualifikation beim Weltcup Breslau hätte wohl kaum besser laufen können.

Guter Start in die Weltcup-Premiere von Carina Scholz und Soirée d‘Amour

Die Grand Prix-Prüfung beim Weltcup Breslau ging an die Niederländerin Marieke van der Putten und ihren Torveslettens Titanium. Der braune Wallach von Totilas, der mit seiner Reiterin als zweite Reserve für die olympischen Spiele in Paris nominiert worden war, erzielte 71,217 Prozent. Ein hauchdünner Vorsprung trennte sie von der zweitplatzierten Carina Scholz. Drei der fünf Richter hatten die Niederländerin gar auf dem zweiten Platz – dementsprechend groß war die Spanne der Noten. Sie reichte von 69,348 Prozent bei E (Malgorzata Pawlowska, POL) bis zu 73,478 bei H (Lars Andersson, SWE). Ein ähnliches Bild bot sich bei Carina Scholz und ihrer San Amour-Tochter Soirée d’Amour. Drei Richter sahen sie auf dem ersten, zwei auf dem zweiten Platz. Die um bis zu fünf Prozent auseinander reichenden Bewertungen summierten sich auf 71,130 Prozent. Auf Rang drei landeten die Polin Katarzyna Milczarek und Guapo v. Xarme mit 69,131 Prozent.

Ergebnis des Grand Prix beim Weltcup Breslau

Weltcup Breslau: Sieg für Carina Scholz vor Marieke van der Putten

In der Kür tauschten Carina Scholz und Marieke van der Putten dann die Plätze. Soirée d’Amour, die sich die Kür mit dem Stallkollegen Tarantino teilt, lieferte ein harmonisches Bild mit ihrer Reiterin. Der Stute war nicht anzumerken, dass die Prüfung ihre erste Weltcup-Kür und erst ihre dritte Kür überhaupt war. 79,105 Prozent standen am Ende auf der Anzeigentafel. Richter Kurt Christensen aus Dänemark hatte die Kombination gar bei über 81 Prozent. Marieke van der Putten erzielte 78,230 Prozent. Auf Rang drei platzierte sich eine weitere Niederländerin, Liesbeth Greven mit Iago v. Dream Boy. Das Paar erzielte 74,440 Prozent.

Ergebnis der Kür beim Weltcup Breslau

Weitere deutsche Starter beim Weltcup Breslau

Ebenfalls am Start beim Weltcup Breslau waren aus deutscher Sicht Helen Erbe und Maik Kohlschmidt. Letzterer platzierte sich im Grand Prix mit der 2012 geborenen Schimmelstute Pasadena v. Sir Lancelot M an siebter Stelle. Der in Dänemark lebende Kohlschmidt erreichte 66,957 Prozent. In der Kür gelang der Kombination eine deutliche Steigerung auf 72,590 Prozent.

„Einen raus“ aus der Platzierung in der Kür war die Silbermedaillengewinnerin der diesjährigen U25-Europameisterschaften, Helen Erbe. Mit Carlos FRH erreichte sie eine Bewertung von 71,565 Prozent. Das reichte für Platz neun. Im Grand Prix hatte sie Platz fünf erreicht, dort kamen das Richtergremium unter anderem bestehend aus der Deutschen Evi Eisenhardt auf ein Endergebnis von 67,130 Prozent.

Nina Gross