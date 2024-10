Großer Preis von Sachsen: Niklas Betz und Team Schleswig-Holstein erfolgreich

Erstmals fand in Chemnitz die Deutsche Meisterschaft der Landesverbände statt. Zum dritten Mal in der Geschichte des Wettkampfs ging Gold an Schleswig Holstein vor Sachsen und Baden-Württemberg.

Ebenso wie für das HGW-Bundesnachwuchschampionat musste für die Deutsche Meisterschaft der Landesverbände ein neuer Standort gefunden werden. Der seit 2013 in Rahmen der Löwen Classics in Braunschweig ausgetragene Länderwettkampf wechselte nun nach Chemnitz. Erster Champion am neuen Austragungsort, dem nationalen Turnier „Großer Preis von Sachsen“, war das Team aus Schleswig-Holstein.

Großer Preis von Sachsen: Team Schleswig-Holstein siegreich

Schleswig-Holstein trat mit der Landesmeisterin Paula de Boer-Schwarz (Stipsdorf) auf Georgina W, Peter-Jakob Thomsen (Lindewitt) mit Clooney, Linn Hamann (Ammersbek) auf Cool Fox und Ellen Krezl (Breitenburg) auf Constanzehof’s Barcley an. Ellen Krezl war Streichergebnis (8/ 57,35) in der zweiten Runde, zu der die besten sechs Teams aus dem ersten Umlauf zugelassen waren. Das Team sicherte sich Gold mit drei finalen Nullrunden. Für das mit Silber dekorierte Team Sachsen gingen Michael Kölz (Leisnig)/ Catch Me P, Derbysieger Marvin Jüngel (Kamenz)/ DSP Kontendra S, Felix Wassenberg (Greiz)/ Elegant de l`ile und Manuel Prause (Löbnitz)/ Cadillac an den Start. Baden-Württemberg trat mit Elisabeth Meyer (Hüttental)/ Let it Shine, Thomas Grimm (Mönchengladbach/Schutterwald)/Upsasa, Niklas Krieg (Villingen-Schwenningen)/Alexis C und Günther Treiber (Heidelberg)/ Cassis S an.

Chemnitz: Niklas Betz neuer Deutscher Hallenchampion der Landesmeister

Im Einzelwettkampf des Deutschen Hallenchampionats der Landesverbände hatte Niklas Betz die Nase vorne. Die Reiter-Pferd-Paare kämpften während des Turniers in zwei schweren Prüfungen um den Titel „Deutscher Hallenchampion der Landesmeister“, den am Ende der Saarländer für sich verbuchen konnte. Er verwies damit niemand geringeren als den Einzel-Europameister von Riesenbeck 2021, André Thieme, auf den Silberrang. Bronze ging an Leonie Büttel aus Hessen.

Großer Preis an Elisabeth Meyer und die achtjährige Let it Shine

Scheinen konnte die erst achtjährige Stute Let it Shine v. Eldorado van de Zeshoek mit ihrer Reiterin Elisabeth Meyer aus dem Team Baden-Württemberg beim abschließenden Großen Preis über 1,50 m. Die KWPN-Stute sprang trotz ihres jungen Alters im Normalparcours und Stechen überragend und sicherte in einer Zeit von 35,22 Sekunden den Sieg. Dahinter platzierten sich Matthias Lucas und Camaro vd Leuba v. Comme il faut. 35,63 Sekunden reichten zum zweiten Platz. Leonie Büttel mit der Q-Verdi Tochter Jevenda machte das Trio der Nuller im Stechen in 35,79 Sekunden komplett. Weitere deutsche Reiter wie etwa der zweifache Derbysieger Marvin Jüngel und DSP Kontendra v. Contendro I oder Holger Wulschner mit Diamant de Plaisir v. Diamant de Semilly verpassten durch Abwürfe den Einzug ins Stechen.

Alle Ergebnisse aus Chemnitz gibt es hier.

Nina Gross