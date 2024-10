Holsteiner Herbstevent mit Kurz-VA und Sporttest Springen

Hengste satt gab es in den letzten Tagen auf dem Gelände des Holsteiner Verbandes im Rahmen des Holsteiner Herbstevents zu beobachten. Der Sporttest Springen sah einen hochbewerteten vierjährigen Sieger, im Kurz-Veranlagungstest stach der Neustädter Reservesieger der DSP-Körung besonders hervor. Drei Hengste wurden für Holstein gekört.

Die Saison der Hengstleistungsprüfungen geht wieder los. Den Anfang machte das Holsteiner Herbstevent in Elmshorn. Wer den Sieger der dreijährigen Testkandidaten des Kurz-Veranlagungstests in Elmshorn erleben wollte, musste früh aufstehen. Gleich der erste Hengst in der Bahn der Fritz Thiedemann-Halle sollte infolge der spätere Sieger sein. Mit einer Gesamtnote von 9,04 setzte sich Amethyst HS v. Amadeo van’t Vossenhof-Lordanos deutlich vom Rest des Feldes ab. Der Hengst stammt aus der Zucht von Olaf Michaelis, Neustadt.

Kurz-VA Elmshorn: DSP-Reservesieger Amethyst HS gewinnt überzeugend

Der Neustädter Landbeschäler glänzte am Vortag bereits mit qualitätsvollem Freispringen. Bei der finalen Vorstellung beim Holsteiner Herbstevent zeigte er sich sowohl unter seinem Reiter Colin Hackert als auch unter Fremdreiter Bernd Osterkamp sehr rittig. „Das geht für einen Dreijährigen kaum besser“, kommentierte Kassandra Mohr, Mitglied der Bewertungskommission. Für seinen raumgreifenden, mit viel Übertritt ausgestatteten Schritt erhielt der äußerst typstarke Hengst die Note 9,0. Der Galopp, die Rittigkeit sowie die Leistungsbereitschaft wurden ebenfalls mit einem klaren „sehr gut“ bedacht. Für die Springanlage erhielt der Dreijährige eine 9,3. Lediglich der Trab fiel mit einer 8,0 etwas ab. Der braune Asca Z-Enkel aus dem Holsteiner Stamm 5401 beschließt damit eine erfolgreiche Saison. Er war im Januar dieses Jahres bereits Reservesieger des Schaufensters der Besten in Neustadt/Dosse geworden.

Kurz-VA beim Holsteiner Herbstevent: Eldorado- und Chinchero-Söhne dahinter

Dahinter rangierte sich ferner mit einer Gesamtnote von 8,32 Explosion v. Eldorado van de Zeshoek aus einer Contender-Mutter (Z.: Jan und Karin Lüneburg). Vorgestellt wurde der im letzten Jahr unter dem Sattel gekörte Dunkelbraune von Springreiter Rasmus Lüneburg. Springanlage und Galopp wurden gleichermaßen mit 8,5 benotet. Für Rittigkeit und Leistungsbereitschaft gab es eine 8,3. Für den Trab erhielt der Hengst eine 8,0 und im Schritt eine 7,0. Drittbester Hengst beim Holsteiner Herbstevent in der Konkurrenz der Dreijährigen war überdies Chancay v. Chinchero-Sir Shutterfly aus der Zucht von Andre Eppinger, Vellahn. Der 2023 in Neumünster gekörte Braune aus dem Besitz von Kai Thomsen erhielt eine gewichtete springbetonte Endnote von 8,21. Er zeigte beim Freispringen wie im Parcours unter Linn Rolfs Thomsen viel Vermögen. Bestbewertet wurden die Springanlage (8,6) und der Galopp (8,4). Rittigkeit und Leistungsbereitschaft erhielten ein 8,0. Trab und Schritt wurden mit einer 7,4 beziehungsweise einer 7,5 benotet.

Zwölf Hengste hatten den Test der Dreijährigen angetreten. Einer, der Vollbruder zu Uricas van de Kattenvenne, wurde vom Holsteiner Verband, in dessen Besitzer der Uriko-Sohn steht, aus der Prüfung genommen.

Vollständiges Ergebnis des Kurz-Veranlagungstests in Elmshorn

Sporttest Springen beim Holsteiner Herbstevent: Zino van Ekholt in Front

Neben dem Kurz-Veranlagungstest präsentierten sich beim Holsteiner Herbstevent zudem vier- und fünfjährige Hengste beim Sporttest Springen. Der Zinedream-Casall-Sohn Zino van Eckholt (Z.: Katja Claußen-Brühe, Steeth, A.: Stall Aix la Chapelle) erhielt eine gewichtete springbetonte Endnote von 8,71. Er war folgerichtig bester Vierjähriger. Vorgestellt von Franz-Josef „Peppi“ Dahlmann, zeigte der optisch sehr durch seinen Vater geprägte Zino im Parcours ganz sicheres Abfußen und eine für sein Alter beispielhafte Rittigkeit. Der Holsteiner aus der Linie des Hengstes Landadel (Holsteiner Stamm 1859) erhielt keine Note schlechter als 8,5. Galopp, Manier und Gesamteindruck waren den Richtern entsprechend je eine 8,8 wert. Die Rittigkeit wurde mit 8,7 benotet, das Vermögen erhielt eine 8,5.

Dahinter rangierte sich Calizio v. Cascadello I-Alant aus der Zucht und dem Besitz von Dirk Ahlmann, Reher. Hannes Ahlmann stellte den eleganten Dunkelbraunen für eine 8,60 vor. Mit einer 8,53 folgte unter dem Sattel von Tjade Carstensen Comme le Feut v. Comme il faut-Caretino. Er erhielt zudem später auf der Sattelkörung das Go für die Holsteiner Zucht.

Ergebnisliste des Sporttests Springen der Vierjährigen

Master of Paradise bester Fünfjähriger beim Sporttest Springen

Auch für fünfjährige Hengste fand beim Holsteiner Herbstevent ein Sporttest Springen statt. Master of Paradise v. Manchester van’t Paradjis setzte sich an die Spitze des Feldes. Alina Hinzmann aus Ahrensberg hat den bunten Fuchs mit hellem Langhaar gezüchtet. Er stammt aus einer Catoki-Mutter. Seine Ausstellerin Gabriele Bornholt stellte ihn dazu vor. Besonders herausgehoben wurde von Fremdreiter Bernd Osterkamp die Rittigkeit des Hengstes aus dem Holsteiner Stamm 18a1. Auch mit den erhöhten Anforderungen im Parcours kam der Hengst bestens zurecht. Die Rittigkeit und die Manier honorierten die Richter mit einer 8,6 und 8,5. Der Galopp erhielt eine 8,0. Vermögen und Gesamteindruck erhielten je eine 8,2. Die Einzelnoten summierten sich folglich zu einem Spitzenwert von 8,32.

Ebenfalls eine Endnote im Bereich „gut“ erzielte Oxer VDL v. Etoulon VDL-Zirocco Blue (Z.: VDL Stud, BR Bears) mit einer 8,29. Deventer v. Denver-Caretino aus der Zucht von Hans-Hermann Gericke, Tönning, erreichte 8,23.

Ergebnisliste des Sporttests Springen der Fünfjährigen

Holsteiner Herbstevent: Sattelkörung mit drei positiven Körurteilen

Neues Blut für die Holsteiner Züchter lieferte die Holsteiner Sattelkörung. Neben Master of Paradise wurde der 2020 geborene Comme le Feut v. Comme il faut gekört. Der braune Hengst aus dem Besitz der Hengststation Sollwitt hatte zuvor die Sportprüfung als drittbester Vierjähriger überzeugend beendet. Ebenfalls von der Hengststation Sollwitt kam Miami v. Mylord Carthago-Quinar (Z.: Margit Petersen, Sollwitt). Die Schwester von Tjade Carstensen, Beeke, stellte den vierjährigen Fuchshengst für eine 8,16 vor. Zur Körung waren fünf Hengste angemeldet worden.

Nina Gross