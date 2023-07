Westfalen-Woche: Zwei Champions bei den fünfjährigen Dressurpferden und Baroness Bibi

Ein feuchtfröhliches Vergnügen war heute das Westfalen-Championat der fünfjährigen Dressurpferde. Am Ende gab es zwei Schärpen und einen Vize-Titel für eine Stute, die schon drei Titel in der Tasche hat.

Die Dressurpferdeprüfung Klasse L, die heute in Münster-Handorf über das Westfalen-Championat der fünfjährigen Dressurpferde entschied, war als offene Prüfung ausgeschrieben und zugleich eine Bundeschampionatsqualifikation. An der Spitze standen trotzdem drei Westfalen, wobei sich zwei den Titel mit jeweils der Wertnote 8,3 teilen mussten.

Das war zum einen die Stute For Joy v. For Dance-Detroit, Reservesiegerstute 2021, schon letztes Jahr siegreich und anschließend beim Bundeschampionat Achte. Das Besondere: For Joy steht noch immer im Besitz ihrer Züchterin Andrea Krehenwinkel, die sie auch selbst vorstellt. Da ist der Name Programm! Im Trab erhielt For Joy – übrigens ein Halbbruder des 590.000 Euro Auktionspferdes Embolo aus dem Stall Werndl – eine 9. Der Galopp wurde mit 8 bewertet, der Schritt mit 7,5. Durchlässigkeit und Gesamteindruck erhielten die 8,5.

Zweiter Champion wurde Dark Chocolate v. Da Vinci Code-Belissimo M mit Jana Marie Thamm im Sattel. Er stammt aus der Zucht von Hubertus Holtkamp, der ihn als Fohlen in Münster auf die Auktion schickte. Dort entdeckte ihn Peter Spelsberg, der heutige Besitzer. Dark Chocolates Entourage konnte sich heute über folgende Einzelnoten freuen: Galopp 9,0, Trab 8,0, Schritt 7,5. Durchlässigkeit und Gesamteindruck wurden auch hier mit 8,5 bewertet.

Wiedersehen mit Baroness Bibi

Vize-Championesse hinter den beiden Führenden wurde mit 8,2 die Dunkelfuchsstute Baroness Bibi v. Benicio-Don Romantic aus der Zucht und im Besitz von Franz-Georg Ottmann, Saerbeck. Baroness Bibi kennt den Platz in Münster-Handorf gut. Vor zwei Jahren wurde sie hier zur Siegerstute gekürt. Anschließend holte sie ihre zweite Siegerschärpe im Westfalenchampionat und ein Paar Wochen später war sie Bundeschampionesse. Damals wie heute saß Bianca Aulenbrock-Nowag in ihrem Sattel. Die 8,2 des Paares ergab sich aus zweimal 8,5 für Trab und Gesamteindruck sowie 8,0 für alle anderen Kriterien.

Damit haben diese drei sich auch für das Bundeschampionat des fünfjährigen Dressurpferdes in Warendorf qualifiziert. Die weiteren Tickets gingen dank der erforderlichen Mindestnote von 8,0 an vier Pferde: Feuer Frei PS v. Foundation-Fürst Romancier (Z. u. B.: Gestüt Lewitz) unter Kim Hanna Heininger, Zulu GV v. Zarathustra MT-Sorento (Z. u. B.: Gestüt Vorwerk/Elisabeth Max-Theurer) mit Laura Strobel, Stromberg v. Secret-Sunday (Z.: Rieke Hölscher, B.: Nadine Brosswitz) unter Carina Scholz und Bondadoso v. Bonds-Florenciano (Z.: Heinrich Plaas-Beisemann, B.: Anneliese Plaas) mit Beatrice Hoffrogge auf seinem Rücken.