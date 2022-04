ZfdP-Körung in Luhmühlen: Siegerhengst v. For Romance

In Luhmühlen fand die Frühjahrskörung des Zuchtverbandes für Deutsche Pferde (ZfdP) statt. Von 13 Warmbluthengsten wurden sechs gekört. Bei den Reitponyhengsten waren zwölf angetreten, von denen ebenfalls sechs gekört wurden.

Zum Siegerhengst der Warmblüter ernannte die ZfdP-Körkommission den vierjährigen For Rasputin Boy v. For Romance-Carlos DZ-Calypso I, gezogen und ausgestellt von Helmut Rohlfs in Hemmingstedt. Prämiert wurde ein nachträglich genannter Hannoveraner Hengst v. Bon Coeur-Londonderry-Brentano II.

Die weiteren gekörten Hengste waren:

Titomas, Meckl. v. Titolas-Count Up-Juventus (Z.: Marion und Maik Freitag, A.: Susanne Krohn)

Fürst Donatiello, Old. v. Fürst Toto-Donnerhall-Natiello xx (Z.: Lothar Ackermann, A.: Tanja Rosenboom)

ein noch namenloser Hannoveraner v. Escolar-Jazz-Florestan (Z. u. A.: Dr. Gudrun und Frank Strecker)

Castilly, Holst. v. Casall-Contendro-Claudio (Z.: Klaus Knickrehm, A.: Peter Stahlburg)

Reitponys

Bei den Reitponyhengsten ging die Siegerschärpe an D-Rock G v. D-Power AT-Golden Rock-Benedict. Gezogen wurde er von Uwe Seiler in Zeulenroda, Ausstellerin war Gudrun Gernholt aus Lippetal. Prämienhengste gab es keine, dafür fünf weitere gekörte:

einen noch namenlosen Fuchs v. Dynamite Nobel-Keep Cool-Offshore Energy R (Z.: Lars-Henrik Bornhorst, A.: Heinz Bornhorst)

Night Sky JF v. Nashville-Henry-Black Boy (Z.: Jürgen Felstehausen, A.: Julia Packeiser)

NN v. Genscher-Dance Star AT-Marsvogel xx (Z. u. A.: Antonius Sternschulte)

Darubi deLuxe v. Darubi Gold-Heidbergs Nancho Nova-FS Champion de Luxe (Z.: Ulrike Blankem, A.: Stephanie Franken)

Crown Dramatic v. Dallmayr K-Monte Christo-Hattrick (Z. u. A.: ZG Nagel).

Die gesamte Ergebnisliste finden Sie hier.