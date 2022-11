Rumpf ist Trumpf im Sattel: Sportmedizinisches Symposium am 19. November von der Uniklinik Eppendorf

Man kann nicht genug betonen, wie wichtig Tiefenstabilität im Rumpf und ein „ansteuerbarer“ Beckenboden für gutes Reiten sind. Deshalb veranstaltet das Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg in Kooperation mit dem Landesverband der Reit- und Fahrvereine Hamburgund der Hamburger AG Reitsicherheit ein ganztägiges Symposium am 19. November zu diesen Themen.