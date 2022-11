Frankreich: Ein Spitzenvielseitigkeitspferd geht, ein anderes kommt – jedoch mit neuem „Beruf“

Sidney Dufresnes Hengst Trésor Mail vertrat Frankreich bei zwei Championaten und verabschiedet sich nun in den Ruhestand. Ein Comeback plant hingegen Thomas Carlile für sein Toppferd Birmane – allerdings wohl nicht im Busch.

Der 15-jährige Hengst Trésor Mail war seit 2014 mit Sidney Dufresne im Sport unterwegs. Der größte Erfolg des Paares war die Mannschaftsbronzemedaille bei den Weltreiterspielen 2018. Im Jahr davor hatten sie bereits zum Team bei den Europameisterschaften in Strzegom gehört, wo sie allerdings medaillenlos geblieben waren. Das letzte gemeinsame Turnier war der Nationenpreis in Boekelo 2021, den sie auf Rang drei beendeten. Die Saison 2022 fiel für ihn verletzungsbedingt aus. Nun gab Sidney Dufresne bekannt, dass der Hengst nicht mehr in den Sport zurückkehren wird.

„Er ist 2023 16 Jahre alt, daher haben wir beschlossen, dass es nicht sinnvoll ist, ihn noch einmal an den Start zu bringen“, so der 36-Jährige. Aber die Züchter können sich freuen, denn Trésor Mail soll nun in Deckeinsatz gehen. Ein interessanter Hengst ist er ganz sicher.

Sein Vater ist Jaguar Mail, einer der Starvererber der Buschpferdezucht, selbst bei den Olympischen Spielen 2008 im Parcours am Start gewesen und unter anderem Vater der Fünf-Sterne-Pferde Vassily de Lassos (Andrew Hoy), Tenareze (Harry Meade) und Takinou (Michael Jung). Auf der Mutterseite steht ein Vollblutstamm, der mehrere herausragende Pferde hervorgebracht hat. So ist die Großmutter Elyria v. Nykio zugleich Mutter des Selle Français-Hengstes I Love You v. Almé, der wiederum z. B. auf der Mutterseite von Ludger Beerbaums Chaman auftaucht und selbst erfolgreich bis 1,60 Meter war. Das gilt auch für Alligator Fontaine, dessen Mutter Nighty Fontaine v. Dark Tiger xx zugleich Großmutter von Trésor Mail ist. Dessen Mutter Nocturne Mail ist über ihren Vater, den 1,60 Springer Iowa (KWPN), eine Libero H-Enkelin.

Birmane nun Springpferd?

Die elfjährige Birmane v. Vargas de Ste Hermelle-Diamant de Semilly war unter ihrem Ausbilder Thomas Carlile eigentlich für die Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio vorgesehen gewesen. Doch ein Kreuzverschlag der Stute machten diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Es war nicht das erste Mal, dass die Selle Français-Stute damit zu tun hatte und nun hat Thomas Carlile offenbar die Konsequenzen gezogen. Vor wenigen Tagen brachte er Birmane in Le Mans in mehreren Springprüfungen an den Start.

Das französische Magazin Grand Prix berichtet, dass Thomas Carlile schon Anfang des Jahres gesagt hat, er überlege, Birmane nach den Erfahrungen in Tokio aus dem Vielseitigkeitssport zu nehmen. Und auch er selbst sei nicht abgeneigt, sich mehr dem Springsport zu widmen.

