Tipps fürs Geländereiten von Kai Rüder: Video-Reihe „Rüber mit Rüder“

Eine Sicherheitsweste, Vorderzeug und Gamaschen sollten unbedingt Platz haben in Ihrem Stallschrank! Denn für eine vielseitige Ausbildung, heißt es: ab ins Gelände. Vielseitigkeitsprofi Kai Rüder gibt Tipps in unserer Video-Reihe „Rüber mit Rüder“. In Teil 1: „Ausrüstung und Sitz des Reiters“