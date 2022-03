Webinar: Pferde impfen – Herpes, Influenza & Co. mit Dr. Annette Wyrwoll

Im Webinar zum Thema Pferde impfen erläutert Tierärztin und St.GEORG-Expertin Dr. Annette Wyrwoll am 31. März ab 18 Uhr Grundsätzliches zum Thema Impfen, was dabei im Körper passiert, alles zu Core-Impfungen und Impfschemata und Wissenswertes zu Impfungen gegen Herpes.

Training fürs Immunsystem – das bedeutet eine Impfung für den Organismus im weitesten Sinne. Aber was genau passiert dabei im Körper des Pferdes? Wie unterscheidet sich ein Tot- von einem Lebendimpfstoff und was ist eine Core-Impfung? Diese grundsätzlichen Fragen werden wir im St.GEORG-Webinar „Pferde impfen“ gemeinsam mit Tierärztin Dr. Annette Wyrwoll auf den Grund gehen. Außerdem lohnt ein genauerer Blick auf die Herpes-Impfung. Mit dem Ausbruch 2021 in Valencia und der Impfpflicht für Turnierpferde 2023 richten derzeit immer mehr Ställe eine Herpes-Impfpflicht für Einstaller ein. Doch viele Pferdebesitzer sind sich gar nicht sicher, ob sie ihr Pferd gegen die Herpesviren EHV-1 und EHV-4 impfen lassen wollen. Wieso eigentlich? Was ist dran an den Bedenken? Auch darüber sprechen wir mit unserer Experten in dem kostenfreien Webinar.

Nicht zuletzt spielt auch das Gesundheitsmanagement eine große Rolle, um das Pferd gesund zu halten. Wir sprechen, welches Impfschema für Ihr Pferd anzuwenden ist und wie Sie das Immunsystem Ihres Pferdes vor und nach einer Impfung zusätzlich unterstützen können.

Nach dem Webinar bekommen alle Teilnehmenden ein kostenfreies Handout zur Verfügung gestellt.

Wir freuen uns, Euch virtuell am 31. März um 18 Uhr in unserem Studio beim St.GEORG-Webinar begrüßen zu dürfen!

