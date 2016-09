Darmstadt: Goldene Schleifen für Rothenberger-Schwestern

Beim CDI4*-Turnier in Darmstadt-Kranichstein wurden unter anderem schon Grand Prix und die FEI-Juniorenaufgabe entschieden. In beiden Prüfungen trug die jeweilige Siegerin den Nachnamen Rothenberger.

Für das Piaff Förderpreis-Siegerpaar von 2015, Sanneke Rothenberger und die Hannoveraner Stute Wolke Sieben war es allerdings mehr als knapp. Sie hatte am Ende einen Tausendstel Punkt mehr auf dem Konto als ihre Verfolgerin Jenny Lang-Nobbe auf dem Holsteiner Loverboy – 1795,001 Punkte zu 1795, umgerechnet 71,80 Prozent. Dritter wurde der schwedische Olympiareiter Mads Hendeliowitz im Sattel des Oldenburger Sandro Hit-Sohnes Jimmy Choo Seq (71,660).

Bereits um acht Uhr mussten heute morgen die Junioren „ran“. Die FEI-Mannschaftsaufgabe ging an Sannekes Schwester Semmieke im Sattel ihrer 14-jährigen dänischen Gribaldi-Tochter Geisha (73,784) vor der Schwedin Evelina Söderström auf dem 18-jährigen schwedischen Warsteiner-Sohn Weihenstephaner (69,69). Platz drei blieb wieder in Deutschland, bei Christian Alsdorf auf dem zwölfjährigen Oldenburger His Heini v. his Highness-Woermann (69,099).

