EQUITANA 2017: Wiedersehen mit Uta Gräfs Le Noir

Darauf haben die Fans lange gewartet – Uta Gräf und Le Noir treten wieder öffentlich auf.

Bei seiner Verabschiedung aus dem Sport hatte Uta Gräf bereits gesagt, man werde ihr Kaderpferd Le Noir bei Lehrgängen und Seminaren wiedersehen. Im März gibt es gleich zweimal die Gelegenheit, den Holsteiner Hengst v. Leandro-Caletto und seine Reiterin zu bewundern. Sie kommen nämlich zur Equitana nach Essen.

Am Montag, 20. März, reitet Uta Gräf den Holsteiner Hengst im Rahmen ihrer Lehrstunde im großen Ring der Halle 6. Und am Vorabend (Sonntag, 20. März) präsentiert Gräfs Ehemann Stefan Schneider Le Noir beim großen Hengstabend am langen Zügel für das Landgestüt Zweibrücken.

Infos: www.equitana.com