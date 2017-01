The Ride of my Life – wunderschönes Video mit Showstar Santi Serra

Santi Serra, Shooting Star der Pferdeshowszene, tritt auch bei den Longines Masters-Etappen auf. Longines hat ihn besucht, bei der Arbeit mit seinen Pferden gefilmt und etwas aus seinem Leben erfahren. Die Freiheitsdressur des Spaniers Santi Serra mit seinen zwei Arabern und zwei Hunden ist inzwischen weltberühmt. Der Weg zum Erfolg begann aber hier in Deutschland, genauer gesagt in Essen bei der EQUITANA. Dort gewann er 2013 den Show Cup für Nachwuchstalente in der Szene. Schon beim nächsten Mal war er einer der meist gefeierten Stars der Hop Top Show, bei der traditionell die besten Reiter und Pferdemenschen der Showszene zusammenkommen. Seitdem ist Serra bei vielen großen Turnieren dabei gewesen, unter anderem auch bei Pferd und Sinfonie in der Aachener Soers. Aber wie wird man eigentlich jemand, der mit der tiefen Freundschaft zwischen ihm und seinen Tieren Tausende Menschen zu Tränen rührt? Santi Serras Werdegang umreißt dieser Longines-Film (auf Englisch). 0

