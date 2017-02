Villach: Dritter Sieg für Gianni Govoni

Italiens Gianni Govoni hat wirklich einen Lauf beim CSI3* im Glock Horse Performance Center im österreichischen Villach. Heute holte er sich die dritte goldene Schleife an diesem Wochenende.

Govonis Siegeszug begann im Eröffnungsspringen auf einem Pferd, das schon vom Namen her auf Sieg programmiert ist: Winn Winn, eine 14-jährige AES-Stute v. Chin Chin. In dem 1,40 Meter-Springen gegen die Uhr ließen sie Jörne Sprehe auf dem 15-jährigen Kolibri-Sohn Kick like bum hinter sich.

Der nächste Streich folgte beim Punktespringen. Wieder hatte Govoni Winn Winn gesattelt. Platz zwei ging diesmal an die Drittplatzierte des Vortages, Suzanne Tepper aus den Niederlanden auf der neunjährigen Holsteiner Diamant de Semilly-Tochter Ascascia.

Und schließlich führte Govoni heute Abend beim wichtigsten Springen des Tages über 1,55 Meter in zwei Umläufen die Ehrenrunde an. Diesmal hatte er allerdings den zwölfjährigen KWPN-Wallach Antonio v. Oklund gesattelt. Der nahm der Konkurrenz fast drei Sekunden ab. Govoni und der einst als unreitbar verschriene Wallach waren übrigens bereits Ende des vergangenen Jahres in Salzburg siegreich gewesen.

Am dichtesten dran an der Superzeit war der Schweizer Werner Muff im Sattel des Oldenburgers Cosby v. Contendro. Bester Deutscher war Maximilian Lill mit dem zwölfjährigen OS-Wallach Checkers auf Rang sieben.

Alle Ergebnisse aus Villach finden Sie hier.