Moment Mal! Der neue Reiter …

… will nicht reiten, sondern lieber mit seinem Pferd spazieren gehen. Das wäre – zugegeben grob vereinfacht – ein Schluss, den man aus der neuen Ipsos-Studie der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ziehen könnte. Auch wenn sich vieles in den letzten 19 Jahren seit der ersten Marktforschungsstudie nicht geändert hat, erlaubt die Datensammlung doch interessante Erkenntnisse über Reiter und Pferde.

Natürlich ist, wie wir alle wissen, der neue wie der alte Reiter meist eine Reiterin – auf Sternchen- und anderen Genderquatsch kann man hier getrost verzichten. (Hallo Feministinnen: Dies ist eine Meinungskolumne!) Männer sind die Minderheit in unseren Pferdeställen. Das war schon vor fast 20 Jahren so, als die FN die erste Studie über die Pferdesportler in unserem Lande in Auftrag gab, und hat sich eher verstärkt. Bei den Organisierten Mitgliedern, also denen, die über einen Reitverein auch Mitglieder der FN sind, wie bei den Nicht-Organisierten.

Insgesamt hat sich freilich erstaunlich wenig geändert, sieht man davon ab, dass der durchschnittliche Reiter rund zehn Jahre älter ist als im Jahre 2001. Das ist vielleicht das größte Problem, das die vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchgeführte Studie offenbart. Ihr liegen rund 10.000 Befragungen zugrunde, die teils übers Internet geführt wurden. Von denen, die angaben, sich für Pferdesport (dazu gehört auch Voltigieren und Fahren) zu interessieren, wurden rund 400 Personen genauer interviewt.

Naturverbundenheit, die Liebe zum Tier, das sind die Reize, die die meisten in den Pferdestall zieht. Für die Menschen, deren Glück der Erde nicht auf dem Rücken der Pferde, sondern am anderen Ende eines Führstricks liegt, ist damit der Reitstall im Grunde so etwas wie die Hundeschule. Dort lernt man idealerweise den richtigen, sicheren Umgang mit dem Vierbeiner. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach sagt, man müsse diese Trends erkennen, dann heißt das, mehr Angebote für die pferdeliebenden Nichtreiter zu entwickeln. Das ist mit dem Abzeichen für Bodenarbeit bereits geschehen, weiteres ist in Planung. Diese Gruppe wurde übrigens vor 19 Jahren noch gar nicht wahrgenommen, also auch nicht befragt.

Ausreiten liegt im Trend

Wer dennoch in den Sattel steigt, will vor allem eins: ausreiten. Da geht es den Vereinsmitgliedern nicht anders als den nicht-organisierten Reitern (die nach wie vor die Mehrheit stellen). Bereits gleich danach kommt das Dressurreiten in der Halle oder auf dem Reitplatz. Ja, die gute alte deutsche Reitlehre, die Richtlinien für Reiten und Fahren, sind für eine erstaunlich große Zahl von Reitern immer noch eine Art Bibel, oder sagen wir das Grundgesetz. Vielleicht, weil es sich herumgesprochen hat, dass ein nach diesen Richtlinien ausgebildetes Pferd nicht nur hübscher aussieht, weil es den Hals krumm macht, es lässt auch den Reiter bequemer sitzen, weil es im Rücken schwingt, ist handlicher, gehorsamer und damit sicherer. Es macht einfach mehr Spaß, so ein Pferd zu reiten.

Mit „Englischreiten“, das Wort hat sich leider auch in die Ipsos-Studie eingeschlichen, hat das gar nichts zu tun, bei dem Wort denken wir doch eher an die Reitjagd hinter der Fuchsfährte. Es ist auch keine „FN-Reitweise“, wie das klassische Reiten in gewissen Kreisen genannt wird. Die FN hat noch nie eine Reitweise erfunden und das ist gut so.

Eine weitere erstaunliche Tendenz: Der Wunsch nach Paddock-Boxen ist zurückgegangen. Zwar legen fast alle Befragten großen Wert auf die Haltung insgesamt, auf Boxen mit Außenfenster und regelmäßigen Weidegang. Aber dass ein kleiner Paddock vor der Boxe kein Wundermittel ist, um ein ansonsten unterbeschäftigtes Pferd zu motivieren, hat sich wohl herumgesprochen. Auch der Wunsch nach Gruppenhaltung ist eher zurückgegangen.

Noch immer eine Minderheit, aber eine wachsende, sind die Gangpferde-, vor allem Islandpferdereiter. Ihre Zahl hat sich seit der ersten Studie verdoppelt, während der Boom des Westernreitens, den vielleicht mancher erwartet hat, ausgeblieben ist.

Zufriedene Reitschüler

Bemerkenswert ist, wie zufrieden die weitaus meisten Reiter mit ihrem Reitlehrer sind. „Der Typ Dragoner-Kommandeur ist nicht mehr gefragt“, sagte Soenke Lauterbach, „die meisten Reitlehrer verstehen sich als echte Dienstleister.“ Dazu passt: Rund 90 Prozent der Reiter haben ihre ersten Unterrichtsstunden im Sattel eines Schulpferdes verbracht, 68 Prozent gaben an, dass sie mit den Schulpferden sehr zufrieden seien. Da scheint sich einiges getan zu haben in den Betrieben. Die Pferde sind besser geworden und besser geritten.

Turniersportler spielen eine noch geringere Rolle im Gesamtpferdesport als vor 19 Jahren, nur 23 Prozent der organisierten Reiter betreiben Leistungssport, für den eine FN-Mitgliedschaft über den Verein quasi Voraussetzung ist. (Reitausweise, Pferdeeintragungen, Nennungssystem etc.). Der Aufwand für die Betreuung dieser Gruppe (Personal, Geld) ist Nicht-Turnierreitern zuweilen ein Dorn im Auge.

Der Nachwuchs fehlt

Bleibt ein Riesenproblem: „Wir haben nicht genügend Nachwuchs“, sagt Lauterbach. „Uns fehlen die jungen Leute“. Die Ipsos-Umfrage erfasst erst Teenager ab 14 Jahre, aber das ist zugleich die größte Gruppe, die dem Reitsport wieder den Rücken kehrt. Das hat mehrere Gründe, auch das Schulsystem, das zunehmend die Nachmittage in Anspruch nimmt. Der Druck besonders in den oberen Klassen ist größer geworden, die Ställe sind oft weit weg, der Weg dahin ist zeitraubend, vor allem, wenn man noch keinen Führerschein hat. Nicht ohne Grund leben die meisten Reiter nicht in Großstädten, sondern in kleineren Orten oder auf dem Land.

Natürlich wollte die FN auch wissen, wie sie selbst dasteht bei den Pferdesportlern. Die FN wird als Behörde empfunden, die Pässe, Ausweise und Abzeichen verteilt. „Und in den Augen der Leute ist ja jede Behörde irgendwie doof,“ sagt Soenke Lauterbach. Da kann es sein, dass Corona hilfreich war, das schlägt sich in der 2019 abgeschlossenen Studie natürlich noch nicht nieder. Die FN hat sich in der Pandemie-Krise bewährt als Verband, der für alle Reiter kämpft, nicht nur für die Handvoll Top-Athleten. Das sollte sich auszahlen.

Jetzt müssen wir hoffen, dass unser Sport nicht eines Tages nur noch aus Rentnern besteht, die mit ihren Pferden spazieren gehen …

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.