Global Jumping Berlin: Karten zu gewinnen!

Die Hauptstadt ruft! Vom 26. bis 28. Juli treffen sich einige der besten Springreiter der Welt bei Global Jumping Berlin. Das Fünf-Sterne-Turnier ist eine Station der Global Champions Tour – und Sie können dabei sein! Wir verlosen Karten für alle Tage.

Schon zum dritten Mal findet vom 26. bis 28. Juli das Global Jumping Berlin statt. Als Station der Global Champions Tour und Global Champions League lockt das Turnier mit einem Preisgeld von über einer Million Euro. Eine einzigartige Kulisse für das Turnier mitten in der Hauptstadt bietet der Sommergarten unter dem Berliner Funkturm. Die grüne Oase auf dem Gelände der Messe Berlin lädt die Besucher zum entspannten Picknick ein, während in der Arena spannender Sport mit einigen der erfolgreichsten Springreitern der Welt geboten wird.

Spitzensport & Picknick unter dem Funkturm

Das sportliche Programm des Global Jumping Berlin umfasst neben den Springen der Global Champions Tour und der Global Champions League auch das Championat der Deutschen Kreditbank AG von Berlin am Sonntag. Ein echter Global Jumping Berlin-Star ist schon Christian Ahlmann: Bei der Premiere 2017 gelang ihm ein Doppelerfolg mit dem Sieg im Grand Prix und im Championat. 2018 wurde er mit Nachwuchspferd Clintrexo Z im Grand Prix knapp Zweiter und gewann erneut das Championat. Abgerundet wird das Angebot des Global Jumping Berlin durch eine umfangreiche Lifestyle Verkaufs-Ausstellung und ein vielfältiges kulinarisches Angebot – von der originalen Berliner Currywurst bis zu feinen Pasta-Gerichten.

Alle Informationen und den Zeitplan gibt es hier: www.globaljumpingberlin.de

Wir verlosen 5 x 2 Tageskarten für Freitag, 2 x 2 Tageskarten für Samstag und 5 x 2 Tageskarten für Sonntag. Bitte einen Wunschtag angeben! Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2019.



So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Die Karten werden per Post an die Gewinner verschickt.



