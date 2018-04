Das Silberne Pferd 2018 – jetzt bewerben!

Der Deutsche Reiter- und Fahrer-Verband (DRFV) vergibt zusammen mit dem Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV) jährlich die Auszeichnung „Das Silberne Pferd“. Bis zum Vorjahr gab es diesen Award in drei Kategorien: Print, TV sowie Audio/Neue Medien. Ab 2018, also erstmals in diesem Jahr, ist das Silberne Pferd ein reiner Online- und Social Media-Award. Das Ziel dieser Auszeichnung ist es, Begeisterung und Motivation für den Pferdesport weiter zu fördern. Das Silberne Pferd zeichnet herausragende Berichterstattung über den Pferdesport aus, die auf digitalen Kanälen publiziert wurde. Die eingesandten Beiträge werden von einer Jury begutachtet, bestehend aus einem Online- und Social Media-Experten, dem Preisträger des Vorjahres sowie je zwei Vertretern des DRFV und des ALRV. Die fünf besten Beiträge werden platziert,der Siegerbeitrag wird mit dem „Silbernen Pferd“ und einem Geldbetrag von 3000 Euro geehrt. Der zweitplatzierte Beitrag wird mit 2000 Euro honoriert, der drittplatzierte mit 1000 Euro, der viert- und fünftplatzierte mit jeweils 500 Euro. Der eingereichte Beitrag muss in deutscher Sprache veröffentlicht worden sein. Vorgeschlagen werden können einzelne Posts und Beiträge ebenso wie gesamte Webseiten oder übergreifende Konzepte. Teilnehmen können Onliner, Blogger, Journalisten und Influencer ebenso wie Redaktionen, Sportler, Veranstalter, Sponsoren etc. Geehrt werden können folglich der Verfasser, die verantwortliche Person, mehrere Autoren oder eine Gruppe/ Redaktion. Bewertet werden Kreativität, Qualität, User-Involvement, Zielgruppenaffinität und Relevanz. Eingereicht werden können Beiträge, die zwischen dem 15. Mai 2017 und dem 10. Mai 2018 veröffentlicht wurden. Einsendeschluss ist der 11. Mai 2018.