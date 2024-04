1:1 im Duell Indian Rock und Emmelie Scholtens gegen Everdale und Lottie Fry in Fontainebleau 2024

In Fontainebleau kämpften zwei niederländische Rapphengste um die Siege. Indian Rock versus Everdale. Das schwarze Duell ging 1:1 aus. Lachende Dritte war die Französin Pauline Basquin.

14 Kombinationen gingen im Grand Prix von Fontainebleau 2024 an den Start, darunter auch Indian Rock mit der Niederländerin Emmelie Scholtens. Außerdem hatte die Britin Charlotte Fry sich entschieden, den Hengst Everdale in Frankreich zu reiten. Der Rappe war zuvor beim Weltcup-Finale vorm Einreiten in die Kür wegen Blut im Maul abgeklingelt worden, nachdem die Kombination den Grand Prix gewonnen hatte.

Der Grand Prix ging mit 75,478 Prozent an Emmelie Scholtens und den elfjährigen Apache-Sohn. Entsprechend zufrieden war die Niederländerin: „Indian Rock war in wirklich fantastischer Form und ich hatte ein tolles Gefühl. Ich glaube, dass wir beide eine unserer besten Grand-Prix-Leistungen gezeigt haben. Selbst nach der Siegerehrung konnte man sehen, dass er so frisch und enthusiastisch wie immer aussah. Das ist für mich die Hauptsache“.

Nicht ganz spannungsfrei war die Runde von „Lottie“ Fry und Everdale. Mit 73,543 Prozent landeten beide ex aequo auf Platz zwei mit der Französin Pauline Basquin. Deren Sandro Hit-Sohn Sertorius ist mittlerweile die klare Nummer eins in der französischen Dressurszene. Die Reiterin aus dem berühmten Cadre Noir hat die vergangenen Monate eifrig trainiert. Das zahlte sich jetzt aus: „Ich bin absolut begeistert! Sertorius de Rima war sehr entspannt und leicht zu reiten; er war wirklich bei mir. Er hat anfangs etwas geguckt, aber dann war er ganz bei mir. Im Moment habe ich das Gefühl, dass er wirklich lockerer geworden ist. Wir haben diesen Winter hart an seiner Galoppade gearbeitet, um die Qualität zu verbessern, und das zeigt sich jetzt auch im Viereck. Ich kann ihn nicht immer so gut piaffieren lassen wie zu Hause, aber auch da macht er Fortschritte. Wir wissen, dass das nicht seine Stärke ist, aber es wird immer besser. Langsam aber sicher“.

Ergebnisse Grand Prix Fontainebleau 2024

Neue Reihenfolge in der Kür in Fontainebleau 2024

In der Kür war Charlotte Fry dann aus Sicht der Richter nicht zu schlagen. Charlotte Fry gab zu Protokoll, dass sie besser zum Reiten gekommen sei. MIt 82,34 Prozent setzte sie sich in der Kür an die Spitze. „Gestern hatte Everdale zu viel Energie. Er war wahrscheinlich übermäßig enthusiastisch. Heute war er viel entspannter und konzentrierter, und ich glaube, das hat es uns ermöglicht, eine gute Kür zu zeigen. Es war gut, wieder in der Arena zu sein und zu spüren, wie er sich entspannt.“ Zweite wurde Emmelie Scholtens (81,815) vor Pauline Basquin (79,89).

Ergebnisse Grand Prix Kür Fontainebleau 2024